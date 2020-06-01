78 yaşındaki ayakkabı tamircisi 73 gün sonra kepenk açtı
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78 yaşındaki ayakkabı tamircisi 73 gün sonra kepenk açtı

78 yaşındaki ayakkabı tamircisi 73 gün sonra kepenk açtı Ayakkabı tamircisi: "Allah beni dükkanıma kavuşturdu" "Çifte bayram yapıyorum" Uşak'ta 78 yaşındaki ayakkabı tamircisi, işletme sahibi olan yaşlıların kısıtlamadan muaf tutulması kararının hemen ardından dükkanına koştu.

01.06.2020 22:31 | Son Güncelleme: 01.06.2020 22:36

78 yaşındaki ayakkabı tamircisi 73 gün sonra kepenk açtı

Ayakkabı tamircisi: "Allah beni dükkanıma kavuşturdu"

"Çifte bayram yapıyorum"

UŞAK - Uşak'ta 78 yaşındaki ayakkabı tamircisi, işletme sahibi olan yaşlıların kısıtlamadan muaf tutulması kararının hemen ardından dükkanına koştu. 2 buçuk ay sonra işine yeniden dönmenin heyecanını yaşayan yaşlı vatandaş, çifte bayram yaşadığını ve ömrünün yettiği kadar çalışacağını ifade etti.

Banaz ilçesine bağlı Kızılcasöğüt Beldesi'nde doğup büyüyen Hasan Alcıl ayakkabı tamirciliği yapmaya 12 yaşında başlarken, mesleğinde 65 yılı devirdi. Korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından dükkanını kapatan Alcıl, vaktini evinde kitap okuyarak geçirdi. Belirlenen kurallara uyan Alcıl, 2 buçuk ayın ardından işletme sahibi olan yaşlıların kısıtlamadan muaf tutulması kararını duyunca havalara uçtu. İlerleyen yaşına aldırış etmeyen yaşlı adam, sabahın erken saatlerinde açtığı dükkanında ise işine yeniden başlamanın heyecanını yaşıyor.

"2 buçuk ay boyunca kitap okudum"

Kurallara uymanın önemine değinen Hasan Alcıl, devletin verdiği imkan ve yardımlardan memnun olduğunu dile getirdi.

Uzun süre evde kalan Alcıl vaktini ise kitap okuyarak geçirdiğini belirterek, "Evde vaktimi geçirmek için müftülükten kitap aldım ve onları okudum. Bittikleri zaman ise camideki dini kitaplardan aldım. Vaktimi 2 buçuk ay onlarla geçirdim. Kapımızın önüne sandalyemle oturdum maskemi taktım, gelene geçene baktım. Ne yapalım, halimize şükrettik. Beterin beteri vardır, Allah daha beterinden saklasın" şeklinde konuştu.

"İki bayramı birden yapıyorum"

Alcıl, evde kaldığı sürede dükkan kirasını ödemeye devam ettiğini ve mağdur olmadığını kaydederek, "Bugün iki bayramı birden yapıyorum. Çünkü Allah beni dükkanıma kavuşturdu. Topluma ve devlete yardım için burada bekliyorum. Yaşım 78'e girdi, halime şükrediyorum. Gücümün yettiği yere kadar da çalışacağım" ifadelerinde bulundu.

78 yaşındaki ayakkabı tamircisi 73 gün sonra kepenk açtı

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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