78 yaşındaki ayakkabı tamircisi 73 gün sonra kepenk açtı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

78 yaşındaki ayakkabı tamircisi 73 gün sonra kepenk açtı

Uşak'ta 78 yaşındaki ayakkabı tamircisi, işletme sahibi olan yaşlıların kısıtlamadan muaf tutulması kararının hemen ardından dükkanına koştu.

78 yaşındaki ayakkabı tamircisi 73 gün sonra kepenk açtı
01.06.2020 12:28 | Son Güncelleme: 01.06.2020 12:32

Uşak'ta 78 yaşındaki ayakkabı tamircisi, işletme sahibi olan yaşlıların kısıtlamadan muaf tutulması kararının hemen ardından dükkanına koştu. 2 buçuk ay sonra işine yeniden dönmenin heyecanını yaşayan yaşlı vatandaş, çifte bayram yaşadığını ve ömrünün yettiği kadar çalışacağını ifade etti.

Banaz ilçesine bağlı Kızılcasöğüt beldesi'nde doğup büyüyen Hasan Alcıl ayakkabı tamirciliği yapmaya 12 yaşında başlarken, mesleğinde 65 yılı devirdi. Korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından dükkanını kapatan Alcıl, vaktini evinde kitap okuyarak geçirdi. Belirlenen kurallara uyan Alcıl, 2 buçuk ayın ardından işletme sahibi olan yaşlıların kısıtlamadan muaf tutulması kararını duyunca havalara uçtu. İlerleyen yaşına aldırış etmeyen yaşlı adam, sabahın erken saatlerinde açtığı dükkanında ise işine yeniden başlamanın heyecanını yaşıyor.

"2 buçuk ay boyunca kitap okudum"

Kurallara uymanın önemine değinen Hasan Alcıl, devletin verdiği imkan ve yardımlardan memnun olduğunu dile getirdi.

Uzun süre evde kalan Alcıl vaktini ise kitap okuyarak geçirdiğini belirterek, "Evde vaktimi geçirmek için müftülükten kitap aldım ve onları okudum. Bittikleri zaman ise camideki dini kitaplardan aldım. Vaktimi 2 buçuk ay onlarla geçirdim. Kapımızın önüne sandalyemle oturdum maskemi taktım, gelene geçene baktım. Ne yapalım, halimize şükrettik. Beterin beteri vardır, Allah daha beterinden saklasın" şeklinde konuştu.

"İki bayramı birden yapıyorum"

Alcıl, evde kaldığı sürede dükkan kirasını ödemeye devam ettiğini ve mağdur olmadığını kaydederek, "Bugün iki bayramı birden yapıyorum. Çünkü Allah beni dükkanıma kavuşturdu. Topluma ve devlete yardım için burada bekliyorum. Yaşım 78'e girdi, halime şükrediyorum. Gücümün yettiği yere kadar da çalışacağım" ifadelerinde bulundu. - UŞAK

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı Haber
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı Haber
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak Haber
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti Haber
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı Haber
Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak Haber
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı
Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı
Mardinli gencin göğsümüzü kabartan başarısı! Yokluk içinde yaptığı proje, 500 aday arasından finalde
Mardinli gencin göğsümüzü kabartan başarısı! Yokluk içinde yaptığı proje, 500 aday arasından finalde
Çay toplarken yılan saldırısına uğrayan talihsiz öğretmen hayatını kaybetti
Çay toplarken yılan saldırısına uğrayan talihsiz öğretmen hayatını kaybetti
2 ay sonra ekrana dönen Müge Anlı'nın stüdyosuna mesafeli sarılma düzeneği kuruldu
2 ay sonra ekrana dönen Müge Anlı'nın stüdyosuna mesafeli sarılma düzeneği kuruldu
Köprüden düşen kadını görmek isteyen maskesiz vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu
Köprüden düşen kadını görmek isteyen maskesiz vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı
'20 yaşındaki genç, Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldü' denmişti! Olayın perde arkasında 'ezan' tartışması varmış
"20 yaşındaki genç, Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldü" denmişti! Olayın perde arkasında "ezan" tartışması...
Michael Jordan da George Floyd'un öldürülmesine sessiz kalmadı: Bıktık artık
Michael Jordan da George Floyd'un öldürülmesine sessiz kalmadı: Bıktık artık
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu
Kısıtlamalara uymayan minibüsten 35 yolcu çıktı
Kısıtlamalara uymayan minibüsten 35 yolcu çıktı
Nikah tarihi için başvurular koronavirüs gölgesinde başladı
Nikah tarihi için başvurular koronavirüs gölgesinde başladı
AKOM, yeni normalin ilk gününde İstanbulluları uyardı: 3 saat boyunca kuvvetli sağanak bekleniyor
AKOM, yeni normalin ilk gününde İstanbulluları uyardı: 3 saat boyunca kuvvetli sağanak bekleniyor
Werder Bremen forması giyen Eren Dinkçi'ye Juventus ve Inter talip
Werder Bremen forması giyen Eren Dinkçi'ye Juventus ve Inter talip
Japonya'da 3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine kilitleyen baba tutuklandı
Japonya'da 3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine kilitleyen baba tutuklandı
Fransız kazlarıyla çiftlik kuran memur, siparişlere yetişemiyor
Fransız kazlarıyla çiftlik kuran memur, siparişlere yetişemiyor
Doktor maaşından fazla para veriyorlar ancak çalıştıracak çoban bulamıyorlar
Doktor maaşından fazla para veriyorlar ancak çalıştıracak çoban bulamıyorlar
Yunan'ın Ayasofya hazımsızlığı devam ediyor! Tarihi camiye bayrak astılar
Yunan'ın Ayasofya hazımsızlığı devam ediyor! Tarihi camiye bayrak astılar
Sosyal mesafe kuralını unutup meraklı gözlerle intihar girişimini izlediler
Sosyal mesafe kuralını unutup meraklı gözlerle intihar girişimini izlediler
Amuda kalkıp spor hareketleri yapan Çağla Şıkel, kusursuz vücuduyla göz kamaştırdı
Amuda kalkıp spor hareketleri yapan Çağla Şıkel, kusursuz vücuduyla göz kamaştırdı
Bugün itibarıyla hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! İşte madde madde hayatımızda yaşanacak değişiklikler
Bugün itibarıyla hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! İşte madde madde hayatımızda yaşanacak değişiklikler
Geçmiş bayram ziyareti pahalıya patladı! 12 ev ve 66 kişi karantinaya alındı
Geçmiş bayram ziyareti pahalıya patladı! 12 ev ve 66 kişi karantinaya alındı
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 382 liradan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 382 liradan işlem görüyor
FETÖ'cü Enes Kanter, George Floyd'un öldürülmesi nedeniyle düzenlenen gösterilere katıldı
FETÖ'cü Enes Kanter, George Floyd'un öldürülmesi nedeniyle düzenlenen gösterilere katıldı
Şans, genç girişimcinin yüzüne güldü! Hobi olarak başladığı işte siparişlere yetişemiyor
Şans, genç girişimcinin yüzüne güldü! Hobi olarak başladığı işte siparişlere yetişemiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Edibe Şahin Hulusi Akar Bülent Kuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Demet Akbağ Seren Serengil Kenan İmirzalıoğlu
Spor Ali Koç Caner Erkin İlhan Cavcav Bülent Uygun Nihat Özdemir
Daha Fazla Şehit Ankara Haziran Minnesota
Şu an buradasınız: 78 yaşındaki ayakkabı tamircisi 73 gün sonra kepenk açtı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.6.2020 12:32:06. #1.14#
title