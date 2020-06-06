78 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
Kayseri'de 78 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.
06.06.2020 23:07 | Son Güncelleme: 06.06.2020 23:07
Kayseri'de 78 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Gülük Mahallesinde bir apartmanda yaşayan 78 yaşındaki adam yakınları tarafından hareketsiz şekilde yatarken bulundu. Olay yerine çağrılan 112 ekiplerinin yaptığı incelemelerde yaşlı adamın vücudunda morluklar tespit edildi.
Olay yerine çağrılan polis ekipleri evde inceleme yaparken, olayla ilgili olarak işlem başlattı. - KAYSERİ
Kaynak: İHA