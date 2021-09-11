78. Venedik Film Festivali ödül gecesiyle sona erdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

78. Venedik Film Festivali ödül gecesiyle sona erdi

AA / Barış Seçkin - Haberler | Kültür Sanat
78. Venedik Film Festivali ödül gecesiyle sona erdi

İtalya'da bu yıl 78'incisi düzenlenen Venedik Film Festivali'nin büyük ödülü "Altın Aslan"ı, Fransız yönetmen Audrey Diwan'ın çektiği "L'evenement" filmi kazandı.

İtalya'da bu yıl 78'incisi düzenlenen Venedik Film Festivali'nin büyük ödülü "Altın Aslan"ı, Fransız yönetmen Audrey Diwan'ın çektiği "L'evenement" filmi kazandı.

Venedik'teki Lido Yarımadası'nda yapılan dünyanın en eski film festivali, bu akşamki ödül töreniyle sona erdi.

Ödül gecesinde, festivalin en iyi filmine verilen büyük ödül "Altın Aslan"ı, yönetmenliğini Audrey Diwan'ın üstlendiği "L'evenement (Happening)" filmi kazandı.

Festivalde en iyi yönetmene verilen "Gümüş Aslan" ödülüne ise "The Power Of The Dog" filminin Yeni Zelandalı yönetmeni Jane Campion layık görüldü.

Gecede, en iyi erkek oyuncu ödülüne "On The Job: The Missing 8" isimli filmde gösterdiği performansla Filipinli John Arcilla layık görülürken en iyi kadın oyuncu ödülünü ise "Parallel Mothers" filmindeki rolüyle İspanyol aktris Penelope Cruz aldı.

Festivalde, jüri büyük ödülünü "È Stata La Mano Di Dio" filminin İtalyan yönetmeni Paolo Sorrentino alırken, jüri özel ödülü ise "Il Buco" filminin yönetmeni İtalyan yönetmen Michelangelo Frammartino'ya verildi.

En iyi senaryo ödülünü de "The Lost Daughter" filmini yazıp yöneten ABD'li yönetmen Maggie Gyllenhaal kazandı.

Bu arada, Venedik Film Festivali'nin 79'uncusunun, 31 Ağustos-10 Eylül 2022'de yapılacağı açıklandı.

AA / Barış Seçkin - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Tanju Özcan Ersin Tatar Adil Karaismailoğlu
Magazin Amelia Hamlin Derya Şensoy Kerem Aktürkoğlu
Spor Alper Yılmaz Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Murat Kurum Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 78. Venedik Film Festivali ödül gecesiyle sona erdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 23:24:36. #1.12#