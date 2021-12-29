DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, şartlı eğitim yardımı kapsamında 770 öğrenciye 157 bin 785 lira maddi destek verdi.

Düzce'de öğrencilere yönelik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı maddi destek vermeye devam ediyor. Bu kapsamda şartlı eğitim yardımı kapsamında aralık ayında 770 öğrenciye maddi destek verildi. Maddi desteği hak eden öğrencilere toplam 157 bin 785 lira ödeme yapıldı. Hak sahipleri ödemelerini PTT şubelerinden TC kimlik numaraları ile alabilecek. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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