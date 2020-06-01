77 yaşındaki Musa amca 2.5 aylık aradan sonra iş başı yaptı
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77 yaşındaki Musa amca 2.5 aylık aradan sonra iş başı yaptı

Karabük'te 65 yıldır terzilik yapan Musa İnceefe (77) korona virüs salgını nedeniyle 2.5 aydır ara verdiği mesleğinde tekrar iş başı yaptı.

77 yaşındaki Musa amca 2.5 aylık aradan sonra iş başı yaptı
01.06.2020 14:29 | Son Güncelleme: 01.06.2020 14:33

Karabük'te 65 yıldır terzilik yapan Musa İnceefe (77) korona virüs salgını nedeniyle 2.5 aydır ara verdiği mesleğinde tekrar iş başı yaptı.

İçişleri Bakanlığı tarafından "18 Yaş Altı ve 65 Yaş Üzeri Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelgenin 81 il valiliğine gönderilmesinin ardından işletme sahibi, esnaf, tüccar ve serbest meslek sahibi 65 yaş ve üzeri vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmuştu. Karabük'te yayımlanan genelge doğrultusunda 77 yaşındaki Musa İnceefe ilerleyen yaşına rağmen vazgeçemediği terzilik mesleğini sürdürüyor. 24 yıl KARDEMİR'de terzilik yaptıktan sonra emekli olan İnceefe, 33 yıldır Hürriyet Caddesi Altınmakas Pasajı'nda bulunan terzi dükkanında korona virüs salgını dolayısı ile 2.5 aydır ara verdiği mesleğinde bugün itibari ile işbaşı yaptı.

İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan İnceefe terziliğin baba mesleği olduğunu söylerek "65 senedir terzilik yapıyorum. 24 sene fabrikada terzihanedeydim. Ondan sonra emekli olunca buraya geldim. Devam ediyorum terziliğe" diye konuştu.

Korona virüs dolayısı ile işine ara vermek zorunda kaldığını ifade eden İnceefe, meslek hayatı boyunca işine bu kadar ara vermediğini, fabrikada çalışırken yıllık izninde dahi kendi iş yerine gelip çalışmasını sürdürdüğünü kaydetti.

Korona virüs salgınında normalleşme süreci kapsamında tekrardan kendilerine izin verildiğini dile getiren İnceefe, "Bugün çalışmaya başladım. İşlerim yoğun değil, normal ilk gün olduğu için" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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