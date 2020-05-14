77 yaşındaki koronavirüs hastası, taburcu edildi MALATYA'da, koronavirüs tanısıyla tedavi gördüğü yoğun bakımdan çıkan Kiraz Soylu (77), taburcu edildi.

MALATYA'da, koronavirüs tanısıyla tedavi gördüğü yoğun bakımdan çıkan Kiraz Soylu (77), taburcu edildi.Malatya'da, koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Kiraz Soylu, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde 1 hafta süren tedavisinin ardından normal servise alındı. Burada da olumsuzluğa rastlanılmaması üzerine taburcu edilen Soylu, evinde 14 gün karantinada kalacak.

Kaynak: DHA