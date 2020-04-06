77 yaşındaki Hatice nineden duygulandıran bağış
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Hatice Çarpar, Çayeli, Rize

77 yaşındaki Hatice nineden duygulandıran bağış

77 yaşındaki Hatice nineden duygulandıran bağış Eşinden kalan maaştan biriktirdiklerini 'Biz bize yeteriz Türkiyem' bağış kampanyasına bağışladı Rize'nin Çayeli ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki Hatice Namoğlu, kendisine eşinden kalan maaşlardan biriktirdiği 10 bin TL'yi 'Biz bize yeteriz...

06.04.2020 11:17 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:21

77 yaşındaki Hatice nineden duygulandıran bağış

Eşinden kalan maaştan biriktirdiklerini 'Biz bize yeteriz Türkiyem' bağış kampanyasına bağışladı

RİZE - Rize'nin Çayeli ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki Hatice Namoğlu, kendisine eşinden kalan maaşlardan biriktirdiği 10 bin TL'yi 'Biz bize yeteriz Türkiyem' bağış kampanyasına bağışladı.

Deniz yollarından çalışan ve oradan emekli olan Ali Namoğlu ve eşi Hatice Namoğlu, memleketleri Çayeli'ne yerleşti. İki yıl önce eşi Ali Namoğlu'nu kaybeden Hatice Namağolu maaşından artan parasını bankada biriktirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz bize yeteriz Türkiyem' çağrısının ardından polisi arayarak talebi olduğunu dile getiren Hatice Namoğlu bankada bulunan parasını çekmek istediğini dile getirdi. Banka yetkilileri ile irtibata geçen Çayeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaşlı kadının isteğini yerine getirmek üzere banka yetkilileri ile birlikte Namoğlu'nun kapısına kadar gitti. Kapıda para çekme işlemi gerçekleştikten sonra Namoğlu yine aynı banka yetkilisine parayı teslim ederek 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladığını söyledi.

Tek bir isteği var

Tek isteğinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çayeli'nden geçerken kendisine uğraması veya yoldan bir el sallaması olduğunu dile getiren Hatice Namoğlu "Ülkemize hayırlı olsun. Allah Cumhurbaşkanımıza zeval vermesin, başımızdan eksik etmesin. Ben bu kadar versem ne olur, keşke olsa da daha fazla versem. Zaten bu evi, paramı, neyim varsa Mehmetçik Vakfı'na bağışladım. Ben öldükten sonra kaymakamlığa komşum haber verecek. Cumhurbaşkanımız yoldan geçerken bana bir uğrasa yeter. Allah ona sağlık versin, başımızdan eksik etmesin. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Hatice Namoğlu çocuğu olmadığı için tüm mal varlığını kendi evladı yerine koyduğu Hasan Karali'ye vermek istedi. Hasan Karali ise bu teklifi kabul etmeyince o da bütün mal varlığını Mehmetçik Vakfına bağışladı. Kendisinin vefat etmesi sonucunda komşusu Karali kaymakamlık ile irtibata geçerek gerekli işlemleri yaptıktan sonra bütün mal varlığının Mehmetçik Vakfı'na geçmesi için yasal işlemleri tamamlayacak.

77 yaşındaki Hatice nineden duygulandıran bağış

Kaynak: İHA

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77 yaşındaki Hatice nineden duygulandıran bağış
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