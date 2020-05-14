77 yaşında korona virüsü yendi
77 yaşında korona virüsü yendi Malatya'da 77 yaşındaki kadın hasta Covid-19'u yenerek hastanede alkışlarla taburcu edildi.
14.05.2020 18:34 | Son Güncelleme: 14.05.2020 18:36
77 yaşında korona virüsü yendi
MALATYA - Malatya'da 77 yaşındaki kadın hasta Covid-19'u yenerek hastanede alkışlarla taburcu edildi.
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisine 24 gün önce getirilen Kiraz Soylu isimli yaşlı kadın, Covid-19 tanısı ile tedavi gördü. Hastaneye geldiğinde ciddi anlamda solunum sıkıntısı çeken yaşlı kadın, 8 Mayıs tarihinde yoğun bakımdaki tedavi süreci tamamlanarak servise çıkarıldı.
8 Mayıs gününden beri serviste takibi başlanan Kiraz Soylu, bugün şifa ile taburcu edildi.
Kaynak: İHA