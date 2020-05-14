77 yaşında korona virüsü yendi
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77 yaşında korona virüsü yendi

77 yaşında korona virüsü yendi Malatya'da 77 yaşındaki kadın hasta Covid-19'u yenerek hastanede alkışlarla taburcu edildi.

77 yaşında korona virüsü yendi
14.05.2020 18:34 | Son Güncelleme: 14.05.2020 18:36

77 yaşında korona virüsü yendi

MALATYA - Malatya'da 77 yaşındaki kadın hasta Covid-19'u yenerek hastanede alkışlarla taburcu edildi.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisine 24 gün önce getirilen Kiraz Soylu isimli yaşlı kadın, Covid-19 tanısı ile tedavi gördü. Hastaneye geldiğinde ciddi anlamda solunum sıkıntısı çeken yaşlı kadın, 8 Mayıs tarihinde yoğun bakımdaki tedavi süreci tamamlanarak servise çıkarıldı.

8 Mayıs gününden beri serviste takibi başlanan Kiraz Soylu, bugün şifa ile taburcu edildi.

77 yaşında korona virüsü yendi

Kaynak: İHA

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