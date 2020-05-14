77 yaşında korona virüsü yendi Malatya'da 77 yaşındaki kadın hasta Covid-19'u yenerek alkışlarla taburcu edildi.

Malatya'da 77 yaşındaki kadın hasta Covid-19'u yenerek alkışlarla taburcu edildi.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisine 24 gün önce getirilen Kiraz Soylu (77), Covid-19 tanısı ile tedavi gördü. Hastaneye geldiğinde solunum sıkıntısı çeken kadın, 8 Mayıs günü yoğun bakımdaki tedavi süreci tamamlanarak servise çıkarıldı. 8 Mayıs gününden beri serviste takibine başlanan Kiraz Soylu, bugün şifa ile taburcu edildi. - MALATYA

Kaynak: İHA