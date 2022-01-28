77 TL Değerindeki Control Epic Games'te Ücretsiz Oldu
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Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu 77 TL'lik Daemon X Machina oldu.
Epic Games Store her hafta bir ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Haftalık oyun dağıtmaya devam eden Epic Games, bugün 77 TL değerindeki Daemon X Machina oyununu ücretsiz yaptı.
Marvelous Inc. tarafından geliştirilen Multiplayer-Aksiyon oyunu Daemon X Machina, 2019'da Nintendo Switch'e, 2020 yılında ise Windows işletim sistemi için çıkış yaptı.
Daemon X Machina Ücretsiz Daemon X Machina oyununda Arsenal mech'ini tamamen özelleştirerek, savaş alanı boyunca yozlaşmış makinelere ve dev Colossal Immortal'lara karşı şiddetli, tehlikeli savaşlara katılabilirsiniz.
Bu bağlantıya tıklayarak oyunun mağaza sayfasına ulaşabilir, ardından Yükle butonuna bastıktan sonra 'Şimdi Sipariş Ver' düğmesine tıklayarak ücret ödemeden oyunu kalıcı olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.
SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
MİNİMUM:
64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi : Windows 8.1/10
İşlemci: Intel i5-3470/ AMD FX-8300
Bellek: 6 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA Geforce GTX 660/ Radeon HD7870
DirectX: Sürüm 11
Depolama: 13 GB kullanılabilir alan
ÖNERİLEN:
64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi: Windows 8.1/10
İşlemci: Intel i7-6700/ AMD Ryzen 5 2600
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA Geforce GTX 1060/ Radeon RX580
DirectX: Sürüm 11
Depolama: 13 GB kullanılabilir alan