77 ÇOCUK SÜNNET ŞÖLENİNDE EĞLENDİLER
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77 ÇOCUK SÜNNET ŞÖLENİNDE EĞLENDİLER

77 ÇOCUK SÜNNET ŞÖLENİNDE EĞLENDİLER
Habermetre - Haberler | Toplum

77 ÇOCUK SÜNNET ŞÖLENİNDE EĞLENDİLERYalova Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 'Sünnet Şöleni' etkinlikleri Barış Manço Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşti.

77 ÇOCUK SÜNNET ŞÖLENİNDE EĞLENDİLER

Yalova Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 'Sünnet Şöleni' etkinlikleri Barış Manço Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşti. Bu yıl ki şölende 77 çocuk erkekliğe ilk adımı attı. Etkinlik ilk olarak, Yalova Belediyesi tarafından sünnet çocuklarına özel olarak süslenen gezici otobüs turu ile başladı. Şehir turunun ardından çocuklar, Barış Manço Açık Hava Tiyatrosu etkinlik alanında aileleriyle buluştular. Mevlid-i Şerif ile devam eden program, Hakhan ve Tuğba Melser konserleriyle son buldu. Programa, Yalova Valisi Muammer Erol, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar, Yalova İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Başkan Yardımcıları Fatih Şahin, Bahattin Erbay, Ahmet Sarıduman ve Volkan Dadaloğlu katıldı. Çocuklar Doyasıya Eğlendi

Yalova Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen sünnet şöleni, bu yılda renkli görüntülere sahne oldu. Barış Manço Açık Hava Tiyatrosu'nda yapılan etkinlikte çocuklar eğlenceye doydu. Halka açık ücretsiz olarak gerçekleştirilen etkinlikte yüzlerce Yalovalı çocukların mutluluğuna ortak oldu. Gece sonunda; çocuklarla birlikte İl Protokolü toplu fotoğraf çektirdi. Program, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk'un sünnet çocuklarına hediye takdiminin ardından son buldu.

Kaynak: Habermetre

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