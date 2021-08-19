77 ÇOCUK ERKEKLİĞE İLK ADIMI ATACAK
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

77 ÇOCUK ERKEKLİĞE İLK ADIMI ATACAK

77 ÇOCUK ERKEKLİĞE İLK ADIMI ATACAK
Habermetre - Haberler | Toplum

77 ÇOCUK ERKEKLİĞE İLK ADIMI ATACAKYalova Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 'Sünnet Şöleni' etkinlikleri 22 Ağustos Pazar günü yapılacak.

77 ÇOCUK ERKEKLİĞE İLK ADIMI ATACAK

Yalova Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 'Sünnet Şöleni' etkinlikleri 22 Ağustos Pazar günü yapılacak. Bu yıl ki şölende 77 çocuk erkekliğe ilk adımı atacak. Yalova Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen sünnet şöleni, bu yılda renkli görüntülere sahne olacak. Yalova Belediyesine ait üstü açık otobüs ilk olarak sünnet çocuklarına şehir turu attıracak. Barış Manço Amfi Tiyatrosu'nda yapılacak olan etkinlikte ilk olarak Mevlid-i Şerif okunacak. Program, Yalova'nın sevilen sesleri Hakhan ile Tuğba Melser konserleriyle devam edecek. Etkinlikte Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk tarafından sünnet çocuklarına hediye takdimi gerçekleşecek. Halka açık ücretsiz olarak 22 Ağustos Pazar günü saat 20. 00'de gerçekleşecek olan etkinliğe tüm Yalova halkı davetlidir.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Hulusi Akar Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Kibariye Hande Erçel Cimilli İbo Acun Ilıcalı
Spor Muslera Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Dimitris Pelkas Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
77 ÇOCUK ERKEKLİĞE İLK ADIMI ATACAK - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 11:39:19. #1.15#

title