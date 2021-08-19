77 ÇOCUK ERKEKLİĞE İLK ADIMI ATACAK

77 ÇOCUK ERKEKLİĞE İLK ADIMI ATACAKYalova Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 'Sünnet Şöleni' etkinlikleri 22 Ağustos Pazar günü yapılacak.

77 ÇOCUK ERKEKLİĞE İLK ADIMI ATACAK

Yalova Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 'Sünnet Şöleni' etkinlikleri 22 Ağustos Pazar günü yapılacak. Bu yıl ki şölende 77 çocuk erkekliğe ilk adımı atacak. Yalova Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen sünnet şöleni, bu yılda renkli görüntülere sahne olacak. Yalova Belediyesine ait üstü açık otobüs ilk olarak sünnet çocuklarına şehir turu attıracak. Barış Manço Amfi Tiyatrosu'nda yapılacak olan etkinlikte ilk olarak Mevlid-i Şerif okunacak. Program, Yalova'nın sevilen sesleri Hakhan ile Tuğba Melser konserleriyle devam edecek. Etkinlikte Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk tarafından sünnet çocuklarına hediye takdimi gerçekleşecek. Halka açık ücretsiz olarak 22 Ağustos Pazar günü saat 20. 00'de gerçekleşecek olan etkinliğe tüm Yalova halkı davetlidir.

Kaynak: Habermetre