Yüzlerce Yıllık Ağaçlardan Elde Edilen Zeytinlerin Kilosu 5 Bin TL'ye Satılacak

Manisa'nın Akhisar ilçesinde kamulaştırılan bir araziden sökülüp Antalya'da Vakıf Zeytinliği'ne dikilen 760 ve 1200 yaşlarındaki 2 zeytin ağacı, iki yıllık toprağa uyum sürecinden sonra bu yıl ikinci kez ürün verdi. Yaklaşık 20 kilo ürün elde edilen iki anıt ağacın manevi değeri nedeniyle zeytinlerin kilosu 5 bin liradan açık artırma usulü satılacak.

ZEYTİNPARK KURULDU

Antalya'nın akciğeri olarak adlandırılan 2 milyon 630 bin metrekare alanda çoğunluğu zeytin ağaçlarından oluşan yaklaşık 25 bin ağacın bulunduğu Vakıf Zeytinliği arazisi, 2010 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğünden ihaleyle Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından 20 yıllığına kiralandı. ATB tarafından Büyükşehir Belediyesi, Kepez Belediyesi, ATSO gibi kent dinamiği kamu kurumlarının ortağı olduğu Zeytinpark A.Ş. kurularak, uzun yıllar bakımsızlıktan çevresi çöp yığınına dönüşen arazi temizlendi.

Yılda 2 bin 600 ton toz ve 610 milyon metreküp havayı emerek temizleyen Zeytinpark'ın etrafı da 5 bin 600 metrelik duvar ve tel örgülerle koruma altına alındı. İçerisindeki zeytin ağaçlarının da büyük bölümüne gençleştirme yapıldı. Tarımsal faaliyetler ve doğal alanın koruma altına alınmasının yanı sıra, Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak, 'Dersimiz Doğa' etkinliğiyle çocukların doğayı ve doğayı korumayı öğrenmelerine yönelik faaliyetlerin de sürdürüldüğü Zeytinpark, içerisindeki 760 ve 1200 yaşındaki asırlık iki zeytin ağacıyla da büyük ilgi görüyor.

5 BİN LİRADAN AÇIK ARTIMA USULÜ SATILACAK

ATB Başkanı Ali Çandır'ın girişimiyle, İstanbul-İzmir otoyol projesi kapsamında Akhisar'da istimlak edilen arazideki iki anıt ağaç, 2015 yılında özel yöntemle köklenerek TIR'larla Zeytinpark'a nakledildi. İki anıt ağaç, iki yıllık özenli bakımın ardından toprağa uyum sağladı. Geçen yıl iki ağaçtan da nakil sonrası ilk defa 5'er kilo ürün alındı. Bu yıl ise iki ağacın verimi iki kat arttı. Yaklaşık 20 kilo ürün elde edilen iki anıt ağacın manevi değeri nedeniyle zeytinleri, kilosu 5 bin liradan açık artırma usulü satılacak.

İKİ AĞAÇ 20 KİLO ÜRÜN VERDİ

760 ve 1200 yaşındaki iki anıt ağacın Akhisar zeytin türü olan Uslu zeytini olduğunu belirten Zeytinpark A.Ş. Genel Müdürü Vahdet Narin, "İki yıldır meyve veriyorlar. Biri 1200, diğeri 760 yaşında. Küçük olandan 9 kilo, 1200 yaşındakinden 11 kilo zeytin hasadı elde ettik. Eledikten sonra da sofralık zeytin kurduk. İki anıt ağacın zeytini çok az. Manevi değerleri de olduğu için sembolik ihale veya açık artırma gibi bir yöntemle satmayı düşünüyoruz. İnternetten açık artırmaya koyacağız ve kilosunun 5-10 bin liraya ulaşacağını düşünüyorum. Daha yükseğe çıkabilir. Çünkü bu ağaçların manevi değeri yüksek, en azından 1200 yaşındaki bir ağacın ürünü ve az miktarda" dedi.

GÖRKEMLERİ HER YIL ARTIYOR

İki ağacın kurtarılma hikayesini de anlatan Narin, "Manisa'ya yaptığımız bir ziyarette İzmir-İstanbul otoyolunun yapımını gördük. Otoyolun yapımında çok ciddi bir arazinin kamulaştırıldığı ve bu kamulaştırmada 109 bin civarında ağacın kesilmesi ya da yer değiştirmesi durumu vardı. Biz de orada yaşı ileri iki ağacı alıp getirdik. Nakli oldukça zordu, yöre halkının çok bilmediği ve üzerinde de durmadığı bir konuydu. İzin alarak buraya sevk ettik ve diktik. İkisi de tuttu, altyapısı, kökleri oluştu ve ürün verdiler. Bu sene itibariyle de dalların büyümesine yönelik budama ve desteklemeler yapacağız. Sanıyorum birkaç senede görkemli bir ağaç yapısına ulaşacak. Bu konuda iyi bir örnek olduğumuzu da düşünebiliriz. Çünkü bizden sonra çok sayıda kurum, kişi bu otoyol yapımı nedeniyle ağaçları odun olmaktan kurtarıp nakletti. Anadolu'nun çeşitli yerlerine dikildi ve toprakla buluştu" diye konuştu.