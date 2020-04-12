760 bin nüfusa sahip Erzurum'da yasağın ikinci günüde sessizlik hakim
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Zonguldak, Güncel

760 bin nüfusa sahip Erzurum'da yasağın ikinci günüde sessizlik hakim

Erzurum'da korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.

12.04.2020 13:21 | Son Güncelleme: 12.04.2020 13:22
760 bin nüfusa sahip Erzurum'da yasağın ikinci günüde sessizlik hakim

Erzurum'da korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ikinci gününde Erzurum genelinde cadde, sokak ve meydanlar sessizliğini korudu. Polis ekipleri, yasağın ikinci gününde de kent genelinde farklı noktalarda kontroller gerçekleştirdi.

Her gün binlerce kişinin alışveriş için akın ettiği caddeler boş kalırken Erzurumluların yüzde 96 oranında yasağa uyarak evlerinde kaldığı görüldü. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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