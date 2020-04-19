76 yaşındaki huzurevi sakininden balkon konseri
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Ödemiş, İzmir

76 yaşındaki huzurevi sakininden balkon konseri

76 yaşındaki huzurevi sakininden balkon konseri Öngel Akı, sokağa çıkma yasağı günlerinde balkon konseri veriyor İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Mutahhar Şerif Başoğlu Huzurevi sakinlerinden Öngel Akı, sokağa çıkma yasağı günlerinde balkon konserleri düzenliyor.

19.04.2020 18:44 | Son Güncelleme: 19.04.2020 18:48
76 yaşındaki huzurevi sakininden balkon konseri

76 yaşındaki huzurevi sakininden balkon konseri

Öngel Akı, sokağa çıkma yasağı günlerinde balkon konseri veriyor

İZMİR - İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Mutahhar Şerif Başoğlu Huzurevi sakinlerinden Öngel Akı, sokağa çıkma yasağı günlerinde balkon konserleri düzenliyor. Akı, huzurevi ve Kuvvetli Mahallesi sakinlerine şarkılarıyla moral aşılıyor.

Ödemiş'teki Mutahhar Şerif Başoğlu Huzurevi sakinlerinden 76 yaşındaki Öngel Akı, sokağa çıkma yasağı günlerinde 6 yaşından bu yana çaldığı kemanıyla konser veriyor. Her gün odasının balkonuna çıkarak Türk halk müziği ve Türk sanat müziği parçalarını çalıp söyleyen Akı'nın şarkıları, huzurevi bahçesinde ve Kuvvetli Mahallesi'nin sokaklarında yankılanıyor. Korona virüsü tedbirleri kapsamında mart ayından bu yana ziyaretlere kapalı olan huzurevinde balkon konserlerine devam eden Akı'nın söylediği şarkılar, sosyal medyada da büyük ilgi görüyor.

Zor günlerde müziğin umut ve moral desteği sağladığını ifade eden Akı, "Bu zor günleri hep birlikte geride bırakacağız. Yeter ki herkes sorumlu şekilde davranıp önlemlerini eksik etmesin. Ben parçalarımı bizim için gece-gündüz fedakarca görevde olan sağlık çalışanlarımıza ve ilgililerimize armağan ediyorum" dedi.

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş de, "Huzurevi sakinlerimizden Öngel Akı kemanı ve güzel sesi ile hepimize yaşam enerjisi ve umut aşılıyor bu zor günlerde. Üstadımızın yüreğine sağlık. Tüm huzurevi sakinlerimize sağlıklı günler dilerim" diye konuştu.

76 yaşındaki huzurevi sakininden balkon konseri

Kaynak: İHA

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