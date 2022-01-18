76 yaşındaki hasta için ekipler seferber oldu

Sinop'ta 76 yaşındaki Hakkı Demir için sağlık ekipleri ve İl Özel İdaresi ekipleri seferber oldu.

SİNOP (İHA) - Sinop'ta 76 yaşındaki Hakkı Demir için sağlık ekipleri ve İl Özel İdaresi ekipleri seferber oldu.

Sinop'un Gerze ilçesine bağlı Tokuşlar köyünde yaşayan astım bronşit hastası 76 yaşındaki Hakkı Demir için sağlık ekiplerinden yardım istendi. Bölgeye giden 112 sağlık ekipleri yolda kaldı. Yaklaşık 1 metreyi bulan karlı yolun açılması için Sinop İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istendi. Ekipler yolu açarak güçlükle hastaya ulaşabildi. Yapılan ilk sağlık kontrolünün ardından hasta ambulansla hastaneye kaldırıldı. - SİNOP

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