76 yaşındaki emekli avukat, eski patiskalardan maske yaptı
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Maltepe Belediyesi

76 yaşındaki emekli avukat, eski patiskalardan maske yaptı

76 yaşındaki emekli avukat, eski patiskalardan maske yaptı Maltepe Belediyesi ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında Maltepeli vatandaşlara hizmet götürürken, yardım eli bu kez karşıdan geldi.

22.04.2020 09:59 | Son Güncelleme: 22.04.2020 10:03
76 yaşındaki emekli avukat, eski patiskalardan maske yaptı

76 yaşındaki emekli avukat, eski patiskalardan maske yaptı

İSTANBUL - Maltepe Belediyesi ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında Maltepeli vatandaşlara hizmet götürürken, yardım eli bu kez karşıdan geldi. Maltepeli Zeliha Onat Tuna, belediye ekipleri için evinde maske üretmeye başladı.

Otuz dört yıllık Maltepeli, 76 yaşındaki emekli avukat Zeliha Onat Tuna, 65 yaş üstü Maltepeli vatandaşların alış verişlerini ve acil ihtiyaçlarını gidermeye çalışan belediye personeli için evinde maske üretmeye başladı. Kendisi de 65 yaş üstü olan ve iki kedisiyle birlikte yaşayan Tuna, evindeki eski patiskaları yıkayıp ütülediğini ve hazır modele göre maske dikmeye başladığını ifade etti. Korona günlerinin tarihe tanıklık etmek olduğunu belirten Zeliha Onat Tuna, bu zor günlerin her dakikasının tadını çıkarmaya çalıştığını söyledi. Maltepe Belediyesi ekiplerinin hem 65 yaş üstü vatandaşlara hem de sokaktaki canlara şefkatle yaklaştığını belirterek, "Allah hepimizin yardımcısı olsun ama belediye personelinin daha çok olsun" dedi.

76 yaşındaki emekli avukat, eski patiskalardan maske yaptı

Kaynak: İHA

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