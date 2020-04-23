76 yaşında sağlık çalışanlarına yemek yapmaya başladı, eş dost herkes ona katıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› 76 yaşında sağlık çalışanlarına yemek yapmaya başladı, eş dost herkes ona katıldı - Haberler
Cerrahpaşa, Sabah, Güncel, Haber

76 yaşında sağlık çalışanlarına yemek yapmaya başladı, eş dost herkes ona katıldı

açan ve hamur yoğururken yaptıklarını anlatan Suzan Öcal, "Oğlumla bir sabah konuşuyorduk, 'sen ne yaptın Cerrahpaşa'ya, insan bir tepsi börek yapar da verir' dedi.

23.04.2020 09:23 | Son Güncelleme: 23.04.2020 09:24
76 yaşında sağlık çalışanlarına yemek yapmaya başladı, eş dost herkes ona katıldı
açan ve hamur yoğururken yaptıklarını anlatan Suzan Öcal, "Oğlumla bir sabah konuşuyorduk, 'sen ne yaptın Cerrahpaşa'ya, insan bir tepsi börek yapar da verir' dedi. Ben de 'oğlum gel bir kete yapalım, hepsi yesin' dedim. Yeğenim, ben kızım, oğlum, damadım yardımcı oldular, yaptık, yolladık, arkası geldi. Çok beğenmişler. Yine yapacağım, vereceğim. Derler ya 'iyilik bulaşıcı' diye, şimdi herkes yapıyor. Çok iyi oldu. Şimdi kete yapıyorum, iki tepsi börek yapacağım, arkadan belki bir tepsi de baklava açabilirim, ağızları tatlansın çocukların" dedi."MASRAFINI VERİYORLAR, FAZLASIYLA YAPIP YOLLUYORUM"Öcal, yaptıkları çalışmayı duyup arayanlar, destek verenler olduğunu belirterek, "İyilik bulaşıcı, bize de bulaştırdınız' diyorlar. Teşekkür ediyorlar. Herkes hastaneye koşuyor. Telefon açıyorlar 'bizim için de yapar mısın' diyorlar, yapıyorum. Masrafını veriyorlar, fazlasıyla yapıp yolluyorum. Yeter ki oradakiler doysunlar. Oğluma hepsi yesin diyorum" diye konuştu.  "KORONA YOĞUN BAKIM SERVİSİNİ ESAS ALDIK"Yapılan yiyecekleri yine kendi imkanlarıyla hastanelere Suzan Öcal'ın oğlu Viktor Öcal taşıyor. Öcal evlerinin yakınında bulunan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne yürüyerek yemek taşıyor. Öcal ayrıca sağlık çalışanları için annesinin yemeklerinin yanına sandviç de hazırlıyor. Tek tek paketlediği yiyecekleri poşetlere doldurarak hastaneye götürüyor.Dağıtımlarıyla ilgili bilgi veren Viktor Öcal, "Yoğun bakım korona servisinin 12-12 vardiya ile çalıştığını öğrendik. Bu insanlar diğer servislerdeki insanlar gibi sürekli dışarı çıkamıyorlar, 12 saat boyunca içerideler. Buradan hareketle korona yoğun bakım servisini esas aldık. Bazen sabah akşam olmak üzere, çoğu zaman akşamları, özellikle gece servislerinde bu tür sıkıntılar çok. Destek olmak için annem keteler hazırlıyor, ben civar esnaftan ona takviye olacak şekilde alışverişler yapıyorum. Bu büyüdü, benim arkadaşlarım da bu işe katılmak istediler, iş bana düştü" diye konuştu.SAĞLIK ÇALIŞANLARINI CEP TELEFONU İLE KAYDEDİYORHastaneye yiyecekleri teslim eden Viktor Öcal, sağlık çalışanları ile de video çekiyor. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde sağlık çalışanları teşekkür ediyor. Bir diğer görüntüde ise sağlık çalışanları kendilerine gönderilen yiyecekleri paylaşma konusunda planlama yapıyor.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı Haberler
Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı
Oyun konsolu sipariş eden genç, paketten çıkanları görünce soluğu emniyette aldı Haberler
Oyun konsolu sipariş eden genç, paketten çıkanları görünce soluğu emniyette aldı
Koronavirüs testine para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun Haberler
Koronavirüs testine para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim Haberler
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim
Petrol fiyatlarının dibe vurmasının ardından benzin ve motorine dev indirim geldi Haberler
Petrol fiyatlarının dibe vurmasının ardından benzin ve motorine dev indirim geldi
Harvard profesörü korona sayesinde 5 milyon dolarını 800 dolar yaptı Haberler
Harvard profesörü korona sayesinde 5 milyon dolarını 800 dolar yaptı
1-3 Mayıs arası sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
1-3 Mayıs arası sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan Twitter kullanıcısına tepki: Seni kimliksiz yumurta kafa
Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan Twitter kullanıcısına tepki: Seni kimliksiz yumurta kafa
THY uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ay-yıldız çiziyor
THY uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ay-yıldız çiziyor
Ünlü şarkıcı Aynur Aydın: Cem Yılmaz'la karantinada olmak isterdim
Ünlü şarkıcı Aynur Aydın: Cem Yılmaz'la karantinada olmak isterdim
Yunuslar, İstanbul Ortaköy Sahili'nde görüldü
Yunuslar, İstanbul Ortaköy Sahili'nde görüldü
Trabzonsporlu Alexander Sörloth karantinaya alındı
Trabzonsporlu Alexander Sörloth karantinaya alındı
İzmir'de arabalı vapurda 100. yıl konseri veren Haluk Levent: Hayatımın en enteresan konseri
İzmir'de arabalı vapurda 100. yıl konseri veren Haluk Levent: Hayatımın en enteresan konseri
31 ilde sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasaktan muaf olanlar ve açık olan yerler
31 ilde sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasaktan muaf olanlar ve açık olan yerler
ABD'deki koronavirüs gerçeğini otopsiler ortaya çıkardı! İlk ölümler sanılandan 3 hafta önce başlamış
ABD'deki koronavirüs gerçeğini otopsiler ortaya çıkardı! İlk ölümler sanılandan 3 hafta önce başlamış
Sokağa çıkma yasağı olan genç otomobil bagajında yakalandı, polis şaştı kaldı
Sokağa çıkma yasağı olan genç otomobil bagajında yakalandı, polis şaştı kaldı
4 günlük sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte İstanbul'da sokaklar bomboş görüntülendi
4 günlük sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte İstanbul'da sokaklar bomboş görüntülendi
Evlerde bayram coşkusu! Bugün 23 Nisan, hep neşeyle doluyor insan
Evlerde bayram coşkusu! Bugün 23 Nisan, hep neşeyle doluyor insan
Emre Belözoğlu, karantinada imaj değiştirdi ve saçlarını kısa kestirdi
Emre Belözoğlu, karantinada imaj değiştirdi ve saçlarını kısa kestirdi
İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu
İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu
ABD Başkanı Trump'ın rüzgarda uçuşan saçları karantina günlerinde espri konusu oldu
ABD Başkanı Trump'ın rüzgarda uçuşan saçları karantina günlerinde espri konusu oldu
Kadın kıyafetleri giyip hırsızlık yapan zanlı, son işinde yakayı ele verdi
Kadın kıyafetleri giyip hırsızlık yapan zanlı, son işinde yakayı ele verdi
Mehmet Özdilek: Maçları seyircisiz oynatmak cinayet gibi bir şey olur
Mehmet Özdilek: Maçları seyircisiz oynatmak cinayet gibi bir şey olur
Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Ramazan ayında alınması gereken tedbirleri açıkladı
Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Ramazan ayında alınması gereken tedbirleri açıkladı
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp kumarhaneye çevrilen emlakçıya, zabıta baskın düzenledi
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp kumarhaneye çevrilen emlakçıya, zabıta baskın düzenledi
İngiliz gazetesinden korkunç koronavirüs iddiası: Ölü sayısı, gerçek rakamların aksine 41 bin
İngiliz gazetesinden korkunç koronavirüs iddiası: Ölü sayısı, gerçek rakamların aksine 41 bin
İSKİ çalışmaları sırasında patlayan su borusu, Kadıköy'ü göle çevirdi
İSKİ çalışmaları sırasında patlayan su borusu, Kadıköy'ü göle çevirdi
Sokağa çıkma yasağı öncesinde Bursalılar, kaynak su alabilmek için kilometrelerce kuyruk oluşturdu
Sokağa çıkma yasağı öncesinde Bursalılar, kaynak su alabilmek için kilometrelerce kuyruk oluşturdu
Ceset kokularını alan kargalar, ABD'de korku filmlerini aratmayan görüntüler oluşturdu
Ceset kokularını alan kargalar, ABD'de korku filmlerini aratmayan görüntüler oluşturdu
Korona tedbirlerini hiçe sayan Nijeryalılara baskın! Onlarca kişiye ceza yağdı
Korona tedbirlerini hiçe sayan Nijeryalılara baskın! Onlarca kişiye ceza yağdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Ziya Selçuk Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Halil Sezai Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe Murat Dalkılıç
Spor Tamer Tuna Ivan Obradovic Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Çocuk Nisan Ramazan 23 Nisan
Şu an buradasınız: 76 yaşında sağlık çalışanlarına yemek yapmaya başladı, eş dost herkes ona katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.4.2020 11:24:46. #1.15#
title