76'lık Nine Yapıyor 83'lük Dede Satıyor

Eskişehir'de yaşayan 83 yaşındaki Ali Akkoyun, 76 yaşındaki eşinin evde yaptığı el emeği göz nuru ürünleri satarak ekmek parasını kazanıyor.



Odunpazarı bölgesine sabah saatlerinde gelen emekli Ali Akkoyun, eşiyle birlikte yaptığı ürünleri kendi imkanlarıyla satmaya çalışıyor. İlerleyen yaşına rağmen çalışmaya devam eden Akkoyun, gençlere adeta taş çıkartıyor. 83'lük çınarın yaşına aldırmadan çalışması da çevredeki vatandaşlar tarafından takdir ediliyor.



"Eskiden eşim satardı, şimdi ben yapıyorum"



Ali Akkoyun, eşinin 76 yaşında olmasına rağmen yaptığı işte en büyük destekçisi olduğunu söyledi. Akkoyun, "Evde eşim el işi ürünler yapıyor. Ben de yaklaşık 3 senedir onları satıyorum. Önceden eşim satıyordu. Dizi ağrıdığı için artık ben yapmak zorundayım. Emekliyim ama ek gelir olarak bu işi yapıyorum. 3-5 kuruş kazanıyoruz. Hamdolsun, bereket versin. Ekmeğimizi çıkarıyoruz. Saç bandı, kol bileziği, tespih, eşarp, şal gibi ürünlerimiz var. Genellikle Odunpazarı'nda satış yapıyorum. Sabah saat 10.00'da geliyorum ve akşam 16.00 gibi işimi bitiriyorum. Sonra evime gidiyorum. Ayrıca Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a bana izin verdiği için çok teşekkür etmek istiyorum" dedi.



Ali Akkoyun'un Odunpazarı halkı tarafından çok sevildiğini belirten Yavuz Örde isimli vatandaş ise "Ali amcanın yaptığı takdir edilecek bir şey. Hanımının evde yaptığı ürünleri geliyor burada satıyor. Ekmek parasını çıkartıyor. Zararsız, kendi halinde. Evde boş durmaktansa işini yapıyor. Sattığı ürünlerden bende hatıra olsun diye bir tane aldım. Kendisi büyüğümüzdür. Buradaki insanlar tarafından sevilen biridir" diye konuştu. - ESKİŞEHİR