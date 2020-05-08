"76 ildeki yurtlarda 17 bin 506 vatandaşımız gözlem altında"
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"76 ildeki yurtlarda 17 bin 506 vatandaşımız gözlem altında"

08.05.2020 11:20 | Son Güncelleme: 08.05.2020 11:20

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri 76 ildeki yurtlarda 17 bin 506 vatandaşın bulunduğunu, 51 bin 747 vatandaşın ise evlerine uğurlandığını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri 76 ildeki yurtlarda 17 bin 506 vatandaşın bulunduğunu, 51 bin 747 vatandaşın ise evlerine uğurlandığını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, korona virüsle mücadele kapsamında şu ana kadar 89 farklı ülkeden gelen vatandaşların yurtlarda misafir edildiğini kaydetti. Bakan Kasapoğlu, yurt dışından gelenlerin karantina dönemlerini geçirdikleri yurtların salgının insanlar üzerindeki psikolojik etkisine karşı da önemli bir rol üstlendiğini vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Sağlık Bakanımızın ve Bilim Kurulu'nun çalışmalarıyla koordineli bir şekilde vatandaşlarımızın sağlığı için ortak bir mücadele sürdürüyoruz. Vatanına dönen vatandaşlarımızın her türlü isteklerine Şeyh Edebali'nin 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturu ile cevap verecek şekilde bakanlığımız yurtlarında misafir etmeye devam ediyoruz. Sadece gurbetten gelen vatandaşlarımızı değil, salgın ile mücadelede takdire şayan bir çalışma ortaya koyan 7 bine yakın sağlık çalışanı ile kahraman ordumuzun personelini de misafir etmenin gururunu yaşıyoruz. Vatandaşlarımızın mübarek Ramazan ayında her türlü manevi ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra, bakanlığımız bünyesinde çalışan arkadaşlarımızın gayretiyle çeşitli eğlenceler düzenleyerek, kitap, oyuncak ve spor malzemeleri dağıtarak karantinanın oluşturabileceği psikolojik etkinin de önüne geçiyoruz" dedi.

Halen bakanlık yurtlarında 17 bin 506 vatandaşın karantina sürecini geçirdiğini kaydeden Bakan Kasapoğlu, bugüne kadar 51 bin 747 vatandaşın ise karantina sürecini tamamlayarak evlerine uğurlandığını belirtti. Bakan Kasapoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Yurtlarımızdan ayrılan vatandaşlarımızın geride bıraktığı duygu dolu mektuplar, verdiği demeçler bizleri derinden etkilerken, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde millete hizmet etmenin yaşattığı huzur, Ramazan-ı Şerif'in manevi iklimi ile birleşip bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir. Bu bağlamda Covid-19 salgını ile mücadele eden devletimizin tüm kurumlarına, tüm çalışanlarımıza ve milli bilinç ile birleşip özveriyle yaklaşan vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum."

(Yunus Emre Kartal/İHA)

Kaynak: İHA

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