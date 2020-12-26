756 kilo ilaç atığı toplandı
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756 kilo ilaç atığı toplandı

26.12.2020 13:46 | Son Güncelleme: 26.12.2020 13:50
756 kilo ilaç atığı toplandı

Tepebaşı Belediyesi ve 9. Bölge Eskişehir Eczacı Odası iş birliğinde gerçekleştirilen çalışma ile atık ilaçların çevreyi kirletmesi önleniyor.

Tepebaşı Belediyesi ve 9. Bölge Eskişehir Eczacı Odası iş birliğinde gerçekleştirilen çalışma ile atık ilaçların çevreyi kirletmesi önleniyor. Eylül ayından bu yana vatandaşların kutulara attığı atık ilaç miktarı 756 kilograma ulaştı.

Tepebaşı Belediyesi gelecek nesillere daha temiz bir doğa bırakılması adına gerçekleştirdiği çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Tepebaşı Belediyesi ve 9. Bölge Eskişehir Eczacı Odası tarafından gerçekleştirilen evsel atık ilaç toplama çalışması da geçtiğimiz Eylül ayından bugüne devam ediyor.

Kentteki eczanelere yerleştirilen sarı renkli toplama kutuları ile vatandaşlar, kullanım ömrünü tamamlayan ilaçlarını çöpe atmayarak çevreyi de korumuş oluyor. Çalışmanın hayata geçirildiği günden bu yana sarı kutularda 756 kilogram evsel atık ilaç toplandı. Toplanan ilaçlar böylelikle doğaya karışmadan imha edilmiş oldu. Vatandaşlara yönelik hayata geçirilen söz konusu uygulamanın yanı sıra eczaneler kendi atık ilaçlarını yasal düzenlemeler çerçevesinde imha ediyor.

Belediye yetkilileri de tüm vatandaşları, atık ilaçlarını toplama kutularına atarak çevreye sahip çıkmaya davet ediyor. - ESKİŞEHİR

756 kilo ilaç atığı toplandı
756 kilo ilaç atığı toplandı
756 kilo ilaç atığı toplandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 14:15:31. #1.15#
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