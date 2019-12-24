750 milyon TL'lik iki yeni fon kuruldu

24.12.2019 13:38 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:38

Türkiye Kalkınma Fonu çatısı altında kurulan ve toplamda 750 milyon TL büyüklüğündeki Teknoloji ve İnovasyon Fonu ile Bölgesel Kalkınma Fonu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından tanıtıldı.