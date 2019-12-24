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750 milyon TL'lik iki yeni fon kuruldu

Türkiye Kalkınma Fonu çatısı altında kurulan ve toplamda 750 milyon TL büyüklüğündeki Teknoloji ve İnovasyon Fonu ile Bölgesel Kalkınma Fonu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından tanıtıldı.

24.12.2019 13:38 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:38
750 milyon TL'lik iki yeni fon kuruldu

Kalkınma Fonu çatısı altında kurulan ve toplamda 750 milyon TL büyüklüğündeki Teknoloji ve İnovasyon Fonu ile Bölgesel Kalkınma Fonu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından tanıtıldı.

Kaynak: Dunya.com

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