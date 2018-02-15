750 Milli Yük Vagonu Siparişi Alındı

Yeni nesil milli yük vagonu üretimine başlayan Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi A.Ş (TÜDEMSAŞ), gelecek 2 yıl için 750 vagon siparişi aldı.

Sivas'ın en büyük sanayi kuruluşu olarak 78 yılı aşkın bir zamandır faaliyetini sürdüren TÜDEMSAŞ zaman içerisinde teknik altyapı ve tesis bakımından kendini geliştirerek, 1953 yılında ilk yük vagonunu imal etti. 1961 yılında ise ilk yerli buharlı lokomotifi Bozkurt'u üreten TÜDEMSAŞ, yeni nesil yük vagonlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. TÜDEMSAŞ son 3 yılda milli ve yerli olarak ürettiği yeni nesil platform ve konteyner taşıma vagonları, tam otomatik kapalı cevher taşıma vagonu ve ısıtmalı petrol taşıma vagonu eşdeğerlerinden en az 2 ton daha düşük darası ve üstün fonksiyonel özellikleri ile Avrupa ülkeleri tarafından tercih edilmeye başlandı.

Milli Tren Projesi'nin üç ayağından biri olan yeni nesil milli yük vagonunun, 3 yıl gibi kısa bir sürede tasarımı, projelendirmesi, test ve sertifikasyon süreçleri tamamlanarak seri üretimine başlanırken, 55 adeti hizmete sunuldu. Mart ayı itibariyle milli yük vagonlarının 150 adet teslim edilecekken, iki yıllık dönem için de 750 adet sipariş alındı. 3-4 farklı tipte yeni nesil yük vagonu siparişi alan TÜDEMSAŞ 2020 yılı dahil, üretim kapasitesini tamamen doldurdu.

TÜDEMSAŞ'tan yapılan açıklamada, "Demiryolu sektöründeki güncel gelişmeleri küresel ölçekte ve yakından takip eden ve her ay Sivas ekonomisine en az 10 milyon TL nakit katkı sağlayan TÜDEMSAŞ, kapasitesini artırarak en yakın zamanda ürünlerini yurt dışına ihraç etmeyi de hedeflemektedir. Diğer taraftan, şirketimiz mevcut altyapısı ve bilgi birikimiyle, Milli Savunma Sanayi ve milli otomobil projelerinde ihtiyaç duyulması halinde katkı sağlayacak ve kendisine verilecek bir görevi hakkıyla yerine getirebilecek imkan ve kabiliyete de sahiptir. Ancak, ülkemizin ve bölgemizin artan yük vagonu ihtiyacını karşılama noktasında iş sıkıntısı yaşamayan ve ülkemizin yük vagonu merkezi olma hedefi doğrultusunda lokomotif görevini üstlenen şirketimizin yük vagonu sektörünü bırakarak otomotiv ve savunma sanayine yönelmesi rasyonel olmayacaktır" denildi. - SİVAS