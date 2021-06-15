750 fidan toprakla buluştu!

Çevre Koruma Dergisi ile Lüleburgaz Belediyesi iş birliğinde 750 adet Toros Sediri dikimi gerçekleştirdi. Lüleburgaz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı fidan dikimi etkinliğinde fidanlar orman olmak için toprakla buluştu.