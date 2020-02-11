750 engelli öğretmen ataması gerçekleştirildi
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750 engelli öğretmen ataması gerçekleştirildi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 750 engelli öğretmen atamasını gerçekleştirdi.

11.02.2020 19:10 | Son Güncelleme: 11.02.2020 19:11
750 engelli öğretmen ataması gerçekleştirildi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 750 engelli öğretmen atamasını gerçekleştirdi.

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, 7 Şubat'ta sona eren engelli öğretmen atamasına ilişkin sonuçlar açıklandı. Öğretmen adayları atama sonuçlarına, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü sayfasından 'http://personel.meb.gov.tr/' sonuçlarına ulaşabilecek. Adaylar e-devlet üzerinden de sonuçlarını sorgulayabilecek.

(Emin Kuvat/İHA)

Kaynak: İHA
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