75 yıllık ömründe uzaktan gördüğü Erciyes'e ilk defa çıktı
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75 yıllık ömründe uzaktan gördüğü Erciyes'e ilk defa çıktı

75 yıllık ömründe uzaktan gördüğü Erciyes'e ilk defa çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 75 yıllık ömründe Erciyes Dağı'nı hiç yakından görmeyen ve bu isteğini sık sık dile getiren Necibe Avşar'ın hayalini gerçekleştirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 75 yıllık ömründe Erciyes Dağı'nı hiç yakından görmeyen ve bu isteğini sık sık dile getiren Necibe Avşar'ın hayalini gerçekleştirdi. Evinden alınıp, teleferik ile Erciyes turu yaptırılan Necibe Nine, "İncesu'dan Erciyes'i hep uzaktan görüyordum, şimdi yakından gördüm, çok beğendim, beni düşünüp buraya getirdiği için başkanımıza çok teşekkür ederim" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İncesu ilçesinde yaşayan ve 10 yıl önce eşini kaybeden, düğünlerde çaldığı 'tef' ile tanınan 75 yaşındaki Necibe Avşar'ın katıldığı bir televizyon programında dile getirdiği Erciyes özlemi üzerine ekibine talimat verdi. Necibe Avşar'a ulaşan Büyükşehir ekibi, Başkan Büyükkılıç'ın davetini ve selamlarını ileterek, kendisini evinden alıp Erciyes Kayak Merkezi'ne götürdü. Burada teleferik keyfi yapan Necibe Nine, daha sonra Erciyes ile özdeşleşmiş sucuk ekmek yedi. Erciyes Dağı'nı çok beğendiğini söyleyen ve Başkan Büyükkılıç'a teşekkürlerini ileten Necibe Nine, "Erciyes'e hiç gitmedim, teşekkür ederim. Sağ olsun başkanım, beğendim, çok güzel. Allah ömür versin, Allah başımızdan eksik etmesin, benden de kendisine selam söyleyin" dedi. 2 çocuk annesi Necibe Nine, düğünlerde tef çaldığını, cenazelerde ağıt yaktığını belirterek, "İncesu dışında çok bir yere gitmedim, oğlumun evine getirir, götürürlerdi. İncesu'dan Erciyes'i hep uzaktan görüyordum, şimdi yakından gördüm. Allah başkanımızı hanesine bağışlasın, beni düşünüp buraya getirdiği için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Teleferik de türkü de seslendiren Necibe Nine, hiç yakından görmediği Erciyes'te en sevdiği çalgı olan 'tef' de çaldı. Erciyes'in suyu da ikram edilen Avşar Nine daha sonra tekrar evine götürüldü. - KAYSERİ

75 yıllık ömründe uzaktan gördüğü Erciyes'e ilk defa çıktı
75 yıllık ömründe uzaktan gördüğü Erciyes'e ilk defa çıktı
75 yıllık ömründe uzaktan gördüğü Erciyes'e ilk defa çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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