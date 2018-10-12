75 Yıllık Kahveden 10 Kişi Emekli Oldu

SAMSUN'un İlkadım ilçesinin 75 yıllık en eski kahvesini işleten Münir Kemal Giral (75), kiracı olarak 51 yıl çalıştırdığı ve ardından satın aldığı iş yerinde bugüne kadar 10 kişinin emekli olduğunu söyledi.

İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Zürra Kahvehanesi, 1943 yılından bu yana müşterilerine hizmet veriyor. İlçenin en eski kahvesini işleten Münir Kemal Giral, çalışanların haklarının yenilmemesi konusunda özel hassasiyet gösterdiklerini söyledi. Giral, "Burayı ilk olarak babam açtı ve seneler boyunca işletti. Sonra ben çocukken babamın yanında çalışarak, hem harçlığımı çıkardım hem de ailemin geçimine katkı verdim. Yıllarca babamla beraber burayı çalıştırdık. Sonrasında babam vefat etti. Buraya 51 yıl boyunca kira verdik. Sonrasında bize nasipmiş ki, mülk sahibimiz burayı satışa çıkardı ve biz aldık. Tabelamızda 1946 yazıyor ancak burayı babam 1943 yılında açtı. Bizim bir kuralımız var. Kimsenin hakkını yememek. Burada şimdiye kadar hiç bir zaman sigortasız işçi çalıştırmadım. Çalışan her arkadaşımız da uzun süre bizimle beraber oldu. Burada 10'dan fazla insanı emekli ettik" dedi.

'SEVDİĞİNİZ İŞİ YAPIN'

Gençlere sevdikleri ve benimsedikleri işi yapmaları tavsiyesinde de bulunan Münir Kemal Giral, "Biz 3 kardeşiz, kardeşlerimle anlaştım ve burayı ben işletmeye devam ettim. 1 oğlum var. Çocuğumu buradan kazandığım paralarla yurt dışında okuttum ve yetiştirdim. Şimdi özel sektörde bir iş yerinde yönetici olarak görev yapıyor. Burası bana çok şey öğretti, iyi günlerim de kötü günlerim de oldu. İşimi hep sevdim. Gençlere tavsiyem, sevdikleri işi yapmalarıdır. İşte o zaman başarılı olduklarını göreceklerdir" diye konuştu.

- Samsun