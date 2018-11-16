75 Yıl Sonra Bir İlk: Japonya Başbakanı Abe, Darwin'de

Avustralya'yı ziyaret eden Japonya Başbakanı Şinzo Abe, ülkenin kuzeyindeki Darwin'e giderek kenti ziyaret eden ilk Japonya başbakanı oldu.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Avustralya'da 2. Dünya Savaşı'nda Japon kuvvetlerin bombaladığı Darwin kentine giderek mevkidaşı Scott Morrison ile birlikte savaş anıtına çelenk bıraktı. Abe, 250 kişinin hayatını kaybettiği liman kentini 75 yılın ardından ziyaret eden ilk Japonya başbakanı oldu. Abe, kentin Hint Pasifiği'nin güvenliği ve istikrarı için önemli bir yer olduğunu belirtti.

Avustralya Başbakanı Morrison ise "Başbakan Abe'nin ziyareti iki ülkenin güçlü ve kalıcı dostluğunun yanı sıra ekonomik, güvenlik, toplum ve tarihi bağlarımız üzerine inşa edecek" ifadelerini kullandı. - CANBERRA