75 yıl önce İkinci Dünya Savaşı'nı kazanan Moskova'nın bugünkü zorlu düşmanı Koronavirüs
Hakan Aksay'la Kuzey Gündemi'nde bu hafta | -Orta Asya'da iktidar değişiklikleri sürüyor.
Hakan Aksay'la Kuzey Gündemi'nde bu hafta |
-Orta Asya'da iktidar değişiklikleri sürüyor. 'Kazak modeli' sarsıldı.
-Kazakistan iktidarının üç liderinden biri koltuğunu kaybetti, yeni Başkan Tokayev, Nazarbayev'in kızı Dariga'yı, Senato Başkanlığı görevinden aldı
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov, İkinci Dünya Savaşı'nın derslerini yazdı: Savaşta SSCB 26, Çin 15, Almanya 13 milyon kurban verdi
-Doç. Dr. İkbal Dürre, Kuzey Gündemi'ne değerlendirdi: Sovyetler'in sadece sivil kayıpları 18 milyonu bulmuştu
-Kıdemli tercüman Metin Uçar, Kuzey Gündemi'ne değerlendirdi: Savaş'ın 75. Yıldönümü etkinliklerinin çoğu Korona nedeniyle iptal edildi
-Doç. Dr. İkbal Dürre, Kuzey Gündemi'ne değerlendirdi: Moskova'da iyimserlik yerini tedirginliğe bıraktı
-Kıdemli tercüman Metin Uçar, Kuzey Gündemi'ne değerlendirdi: Rusya halkının bir kısmı yasaklara kulak asmıyor