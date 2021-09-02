75 yaşındaki nine yaralı halde bulduğu baykuşa evladı gibi bakıyor
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75 yaşındaki nine yaralı halde bulduğu baykuşa evladı gibi bakıyor

75 yaşındaki nine yaralı halde bulduğu baykuşa evladı gibi bakıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sultangazi'deki evinin penceresinden gelen sesler üzerine cama çıkan 75 yaşındaki Suryal nine, bulduğu yaralı baykuşu iyileştirerek, ona adeta evladı gibi bakıyor.

Sultangazi'deki evinin penceresinden gelen sesler üzerine cama çıkan 75 yaşındaki Suryal nine, bulduğu yaralı baykuşu iyileştirerek, ona adeta evladı gibi bakıyor.

İstanbul'da Sultangazi Habibler Mahallesi'nde yaşayan 75 yaşındaki Suryal Kaya isimli yaşlı kadın, iki hafta önce evinin penceresinden gelen seslerden şüphelenince cam balkon ile pencere arasında çırpınan bir kuş olduğunu fark etti. Bulunduğu yerden çıkarmaya çalıştığı kuşun pençeleri ile elinden yaralanan Kaya, daha sonra eline sardığı havlu ile yaralı olduğunu anladığı kuşu sıkıştığı yerden çıkartıp koruma altına aldı. Baykuşu iyileştiren Suryal nine, ona adeta evladı gibi bakmaya devam ediyor.

Yaşadığı olayı anlatan Suryal Kaya, "Pencereden sesler geldiğini duydum, perdeyi açtım ve baktım ki yaralı bir kuş cam ile duvar arasına girmiş ve çıkamıyor. Elime almak istedim ama ısırdı torunlarıma söyledim ve bana bir havlu getirdiler sonra havlu ile tuttum ve çıkarınca baykuş olduğunu anladım. Daha sonra içeri aldım ve kanatları ile ayaklarının yaralı olduğunu gördüm o günden beri 2 haftadır evimde bakıyorum. Ne ile beslendiğini araştırdım ve et ile beslendiğini öğrendim, sonra kasaptan et ve tavuk aldım ve bu şekilde besledim. Yaraları şuan iyileşmeye başladı tamamen iyileşince ise tekrar doğaya salacağım" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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