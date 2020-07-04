75 yaşındaki nakkaş, 6 asırlık tarihi caminin duvar süslemelerini işliyor
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75 yaşındaki nakkaş, 6 asırlık tarihi caminin duvar süslemelerini işliyor

Manisa'nın Demirci ilçesinde restorasyon çalışmalarında sona gelinen 600 yıllık tarihi Hacı Hasan Camisi'ndeki duvar süslemeleri 75 yaşındaki nakkaş İbrahim Tosun tarafından büyük bir titizlikle yapılıyor.

75 yaşındaki nakkaş, 6 asırlık tarihi caminin duvar süslemelerini işliyor
04.07.2020 11:09 | Son Güncelleme: 04.07.2020 11:09

Manisa'nın Demirci ilçesinde restorasyon çalışmalarında sona gelinen 600 yıllık tarihi Hacı Hasan Camisi'ndeki duvar süslemeleri 75 yaşındaki nakkaş İbrahim Tosun tarafından büyük bir titizlikle yapılıyor.

İlçede aynı adı taşıyan Hacıhasan Mahallesi'nde bulunan ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyonu yapılan 600 yıllık caminin dış cephesindeki çalışmalar tamamlandı. Yaklaşık bir ay sonra ibadete açılması beklenen caminin içi de aslına uygun şekilde yenileniyor.

Tarihi caminin duvar süslemelerinin emanet edildiği 75 yaşındaki nakkaş İbrahim Tosun, yoğun emek harcayıp caminin kubbesinden başlayarak duvarları ince ince beziyor.

Tarihi camide günde 8 saat harcayan İbrahim Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, askerdeyken tabela boyayarak başladığı mesleğinde ustalaştığını, elinin yatkın olması nedeniyle nakkaşlığı meslek edindiğini ve bu mesleği 54 yıldır sürdürdüğünü anlattı.

Bugüne kadar Demirci ve çevresinde pek çok tarihi caminin duvar süslemelerini yaptığını dile getiren Tosun, "İlçemizin bu tarihi camisinin duvar süslemelerini yapmak bana nasip olduğu için Allah'a şükrediyorum. Kubbesinden başlayarak caminin iç cephesinde tüm işlemelerini yapacağım. Eliniz titretmeden yazabilmek önemli. Kalıpla boya yapacağınız alanı çizdikten sonra boya ile üzerinden titiz bir şekilde geçmek ve sonrasında da kenar temizliğini yapmak gerekiyor." dedi.

"Nakkaş yetiştirmek için gayret ediyorum"

Tosun, önceden birkaç kez yanına çırak aldığını ancak gençlerin bu mesleğe ilgi göstermeyip farklı iş alanlarına yöneldiğini anlatarak, "Günümüzde her şey makineleşti. El emeği ile bu işleri yapabilen çok kalmadı. Ben de bu mesleğin yaşatılması için yanıma bir çırak aldım. Sağ olsun bir tek o bırakmadı, öğrenmeye devam ediyor. Bu mesleğin tüm inceliklerini ona öğretme gayretindeyim." diye konuştu.

Nakkaş ustasının çırağı 22 yaşındaki Mustafa Yılmaz da zor bir iş öğrenmek için yola çıktığını belirterek, "Ortaya bir eser çıkarmak keyifli oluyor. Bu mesleği öğrenmek için İbrahim ustamla birlikte çalışıyoruz. Tarihi caminin bu işlerinin yapılmasında benim de emeğimin olması gururlandırıyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Manşet

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