75 yaşındaki kadının Erciyes hayali gerçek oldu
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75 yaşındaki kadının Erciyes hayali gerçek oldu

75 yaşındaki kadının Erciyes hayali gerçek oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde yaşayan Necibe Avşar'ın (75) Erciyes Dağı'nı yakından görme hayali Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla gerçek oldu.

KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde yaşayan Necibe Avşar'ın (75) Erciyes Dağı'nı yakından görme hayali Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla gerçek oldu. Evinden alınıp, teleferik ile Erciyes turu yaptırılan Necibe Avşar, "İncesu'dan Erciyes'i hep uzaktan görüyordum. Şimdi yakından gördüm, çok beğendim" dedi.  

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İncesu ilçesinde yaşayan, 10 yıl önce eşini kaybeden Necibe Avşar'ın Erciyes'i yakından görme hayali olduğunu öğrendi. Başkan Büyükkılıç'ın talimatıyla Necibe Avşar'a ulaşan belediye çalışanları, kendisini evinden alıp Erciyes Kayak Merkezi'ne götürdü. Burada teleferiğe binen Necibe Avşar, daha sonra Erciyes ile özdeşleşmiş sucuk ekmek yedi. Teleferikte tef çalıp türkü seslendiren 2 çocuk annesi Avşar, Erciyes Dağı'nı çok beğendiğini söyleyerek, "İncesu dışında çok bir yere gitmedim. Oğlumun evine getirir, götürürlerdi. İncesu'dan Erciyes'i hep uzaktan görüyordum. Şimdi yakından gördüm, çok beğendim. Allah başkanımızı hanesine bağışlasın. Beni düşünüp buraya getirdiği için çok teşekkür ederim" diye konuştu.


75 yaşındaki kadının Erciyes hayali gerçek oldu
75 yaşındaki kadının Erciyes hayali gerçek oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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