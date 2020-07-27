75 yaşındaki kadına saldırdılar, bağırınca kaçtılar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

75 yaşındaki kadına saldırdılar, bağırınca kaçtılar

DÜZCE'de, apartmana girerek kapısını çaldıkları Zülfiye Uslu'ya (75) binada kiralık ev olup olmadığını soran biri kadın 2 kişi, 'hayır' cevabı üzerine su istedi.

75 yaşındaki kadına saldırdılar, bağırınca kaçtılar
27.07.2020 16:30 | Son Güncelleme: 27.07.2020 16:41

DÜZCE'de, apartmana girerek kapısını çaldıkları Zülfiye Uslu'ya (75) binada kiralık ev olup olmadığını soran biri kadın 2 kişi, 'hayır' cevabı üzerine su istedi. Kadının su almaya gitmesini fırsat bilen şüpheliler, Zülfiye Uslu'nun boğazını sıkarak etkisiz hale getirmeye çalıştı. Uslu'nun direnip, bağırması üzerine 2 kişi koşarak kaçtı.

Olay, öğle saatlerde Düzce Çay Mahallesi Yalçın Sokak'ta bulunan apartmanda meydana geldi. Ailesinin çalışması nedeniyle evde tek başına bulunan Zülfiye Uslu'nun evinin kapısını çalan ve yüzlerinde maske bulunan biri kadın 2 kişi, binada kiralık ev olup olmadığını sordu. Zülfiye Uslu'nun binada boş ev olmadığını söylemesi üzerine iki kişi, kadından su istedi. Hırsızlık için binaya girdiği tahmin edilen şüpheliler, kadın arkasını döner dönmez eve girmeye çalışarak Uslu'nun boğazını sıktı. Zülfiye Uslu'nun direnmesi ve çığlık atması nedeniyle paniğe kapılan 2 kişi, binadan koşarak kaçıp, kayıplara karıştı. Uslu, durumu hemen ailesine bildirdi. Ailesi eve gelirken, polise haber verdi.

Polis ekipleri, evin çevresinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alarak, 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis, Zülfiye Uslu'yu ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Kadının bulunduğu binadan hızla çıkarak kaçan 2 kişinin görüntüleri ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yurtiçi Kargo'dan araç sahiplerine kendi işini kurma fırsatı! Asgari ücretin 3 katı kazanacaklar Ekonomi
Yurtiçi Kargo'dan araç sahiplerine kendi işini kurma fırsatı! Asgari ücretin 3 katı kazanacaklar
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi Güncel
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi
Gözü dönmüş müşteri, maske takmasını isteyen mağaza müdürünü askı demiri ile dövdü 3. Sayfa
Gözü dönmüş müşteri, maske takmasını isteyen mağaza müdürünü askı demiri ile dövdü
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 'lanet' açıklamasının ardından TSK'dan Atatürk paylaşımı Güncel
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "lanet" açıklamasının ardından TSK'dan Atatürk paylaşımı
İspanyol bakan Ayasofya için 'Ortak ev' dedi, Çavuşoğlu düzeltti: Ayasofya camidir Güncel
İspanyol bakan Ayasofya için "Ortak ev" dedi, Çavuşoğlu düzeltti: Ayasofya camidir
Uzun zamandır sessizliğe bürünen Ercüment Ovalı suskunluğunu bozdu! Aşı için şubatı işaret etti Sağlık
Uzun zamandır sessizliğe bürünen Ercüment Ovalı suskunluğunu bozdu! Aşı için şubatı işaret etti
Aycan Yanaç, Survivor'ın ardından milli takım teknik direktörüne yanıt verdi: Necla hoca olduğu sürece teklifleri kabul etmem
Aycan Yanaç, Survivor'ın ardından milli takım teknik direktörüne yanıt verdi: Necla hoca olduğu sürece teklifleri kabul etmem
Korona testi pozitif çıkan talihsiz kadın, hastaneden çekip paylaştığı videoda hüngür hüngür ağladı
Korona testi pozitif çıkan talihsiz kadın, hastaneden çekip paylaştığı videoda hüngür hüngür ağladı
Kocasını belediye başkanı ile aldattığı öne sürülen kadın suskunluğunu bozdu
Kocasını belediye başkanı ile aldattığı öne sürülen kadın suskunluğunu bozdu
Yunanistan'da bir papaz, linci göze alıp konuştu: Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi
Yunanistan'da bir papaz, linci göze alıp konuştu: Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi
Oyun oynadığı araç hareket edince kendisini dışarı atan çocuk, otomobilin altında kalarak can verdi
Oyun oynadığı araç hareket edince kendisini dışarı atan çocuk, otomobilin altında kalarak can verdi
Ivana Sert, kano yaparken denizlerin en hırçın balığıyla karşılaşınca büyük panik yaşadı
Ivana Sert, kano yaparken denizlerin en hırçın balığıyla karşılaşınca büyük panik yaşadı
Çin ve ABD arasındaki gerilim zirveye çıktı! ABD'nin başkonsolosluğu resmen kapandı
Çin ve ABD arasındaki gerilim zirveye çıktı! ABD'nin başkonsolosluğu resmen kapandı
Arkadaşının 'Ye bir şey olmaz' dediği balon balığı, talihsiz adamı canından etti
Arkadaşının "Ye bir şey olmaz" dediği balon balığı, talihsiz adamı canından etti
Derin sırt dekolteli tulumuyla alışverişe çıkan Zehra Çilingiroğlu, dikkatleri üzerine çekti
Derin sırt dekolteli tulumuyla alışverişe çıkan Zehra Çilingiroğlu, dikkatleri üzerine çekti
Altın fiyatlarının rekor seviyelere gelmesi Trabzon hasır bileziğinin üretimini durma noktasına getirdi
Altın fiyatlarının rekor seviyelere gelmesi Trabzon hasır bileziğinin üretimini durma noktasına getirdi
Son Dakika: İsrail, Lübnan'ın güneydoğusundaki Kafarşuba bölgesini havan saldırılarıyla hedef aldı
Son Dakika: İsrail, Lübnan'ın güneydoğusundaki Kafarşuba bölgesini havan saldırılarıyla hedef aldı
Son Dakika: Binbaşı Arslan Kulaksız'ın kanı yerde kalmadı! Katillerinin 3'ü öldürüldü
Son Dakika: Binbaşı Arslan Kulaksız'ın kanı yerde kalmadı! Katillerinin 3'ü öldürüldü
Inter Miami, Falcao yazılı formaları satışa sundu! Taraftarlar, formalarla tesislere geldi
Inter Miami, Falcao yazılı formaları satışa sundu! Taraftarlar, formalarla tesislere geldi
Serel Yereli, iç çamaşırıyla poz vererek kadına şiddete karşı başlatılan akıma dahil oldu
Serel Yereli, iç çamaşırıyla poz vererek kadına şiddete karşı başlatılan akıma dahil oldu
Ali Erbaş'ın sözlerinin yankıları sürerken İlber Ortaylı'dan Atatürk paylaşımı geldi
Ali Erbaş'ın sözlerinin yankıları sürerken İlber Ortaylı'dan Atatürk paylaşımı geldi
Fenerbahçe'den olaylı ayrılan Max Kruse, poker oynarken fotoğraf paylaştı
Fenerbahçe'den olaylı ayrılan Max Kruse, poker oynarken fotoğraf paylaştı
Bebeklerini kullanıp duygu sömürüsü yapan anne babanın yalanını polisin sorduğu soru ortaya çıkardı
Bebeklerini kullanıp duygu sömürüsü yapan anne babanın yalanını polisin sorduğu soru ortaya çıkardı
Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor, takımın başına Ömer Erdoğan'ı getirdi
Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor, takımın başına Ömer Erdoğan'ı getirdi
Müge Anlı'ya dişli rakip! Didem Arslan Yılmaz aynı formatta programla izleyici karşısına çıkacak
Müge Anlı'ya dişli rakip! Didem Arslan Yılmaz aynı formatta programla izleyici karşısına çıkacak
Takım arkadaşının 'Bize ihanet etti' dediği Özer Hurmacı'dan açıklama geldi
Takım arkadaşının "Bize ihanet etti" dediği Özer Hurmacı'dan açıklama geldi
Kasımpaşalı Yusuf Erdoğan, kriz yaratan G.Saray formalı fotoğrafına açıklık getirdi
Kasımpaşalı Yusuf Erdoğan, kriz yaratan G.Saray formalı fotoğrafına açıklık getirdi
Galatasaray, Emre Kılınç'la 4 yıllık sözleşme imzaladı
Galatasaray, Emre Kılınç'la 4 yıllık sözleşme imzaladı
Pınar'ı katleden caninin mekanına yazılan 'katil' yazısı, ailesi tarafından kapatıldı
Pınar'ı katleden caninin mekanına yazılan "katil" yazısı, ailesi tarafından kapatıldı
Dilan Çıtak hayatındaki en büyük pişmanlığını açıkladı: Justin Timberlake'in düet teklifini geri çevirmeyecektim
Dilan Çıtak hayatındaki en büyük pişmanlığını açıkladı: Justin Timberlake'in düet teklifini geri çevirmeyecektim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Pınar Gültekin Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Serdar Ortaç Şeyma Subaşı Seyfi Dursunoğlu
Spor Falcao Selçuk İnan Yılmaz Vural Malcolm Thomas Mahmut Tekdemir
Daha Fazla Bursa Bayram Futbolcu Başakşehir
Şu an buradasınız: 75 yaşındaki kadına saldırdılar, bağırınca kaçtılar - Düzce
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.7.2020 17:13:52. #1.15#
title