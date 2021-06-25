75 yaşındaki kadın telefon dolandırıcılarına 100 bin TL kaptırdı
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75 yaşındaki kadın telefon dolandırıcılarına 100 bin TL kaptırdı

75 yaşındaki kadın telefon dolandırıcılarına 100 bin TL kaptırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde telefon dolandırıcılarının ağına düşen 75 yaşındaki yaşlı kadın, evine gelen ve kendisini sivil polis olarak tanıtan dolandırıcıya yaklaşık 100 bin TL'lik altın ve euro kaptırdı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde telefon dolandırıcılarının ağına düşen 75 yaşındaki yaşlı kadın, evine gelen ve kendisini sivil polis olarak tanıtan dolandırıcıya yaklaşık 100 bin TL'lik altın ve euro kaptırdı.

Olay, ilçenin İstasyon Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evinde yalnız yaşayan C.Ş., (75) isimli yaşlı kadını telefon ile arayan telefoncular kendilerini polis olarak tanıtıp, bölgede büyük bir hırsızlık olayı yaşandığını ve olayda kendisinin isminin geçtiğini söylediler. Evindeki altın ve paraların hırsızlık olayın çalınanlarla karşılaştırılması için evine gönderecekleri sivil polise vermelerini istedi. Buna inanan kadın evine gelen sahte polise 4 adet 22 ayar bilezik, 1 adet dörtlü 22 ayar burma bilezik, 3 adet Reşat sarı lira ve bin 750 Euro parayı verdi. Altın ve paraları alan sahte polis sonrasında arkasına bile bakmadan olay yerinden kaçtı. Para ve altınları verdikten sonra dolandırıldığını anlayan C.Ş., '155 Polis İmdat' hattını arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri detaylı bir inceleme başlatırken, dolandırıcıların yakalanması için çalışma başlattı.

Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise "Özellikle vatandaşlarımızın para, yardım isteyen resmi görevli olduklarını söyleyen ya da telefonla arayan kişilere itibar etmemeler. Kimliklerini ispata davet etmeleri, kimlik talep etmeleri yada 155-156 nolu telefonlardan yada İlçe Emniyet Müdürlüğünden görevi veya görevliyi teyit etmeleri yerinde olacaktır" denildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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