75 yaşındaki kadın koronavirüsü yenerek alkışlarla taburcu edildi
Eskişehir'de yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen 75 yaşındaki kadın alkışlarla evine gönderildi.
08.04.2020 17:24 | Son Güncelleme: 08.04.2020 17:25
Eskişehir'de yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen 75 yaşındaki kadın alkışlarla evine gönderildi.
Umreden döndükten sonra Gündüzalp Öğrenci Yurdu'nda karantina bir süre kalan Meryem Şaşmaz, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından 25 Mart'ta Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına aldı.
Şaşmaz, 15 gün süren tedavisini tamamladı.
Sağlık personeli tarafından alkışlarla taburcu edilen Şaşmaz, memleketi Diyarbakır'a gitmek üzere AFAD ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: AA