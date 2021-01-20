75 yaşındaki hasta, karlı yolda ambulansa kızakla taşındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

75 yaşındaki hasta, karlı yolda ambulansa kızakla taşındı

20.01.2021 17:49 | Son Güncelleme: 20.01.2021 17:53
75 yaşındaki hasta, karlı yolda ambulansa kızakla taşındı

AĞRI'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Hayrangöl köyünde 75 yaşındaki hasta, köylüler tarafından evinden alınıp, karlı yolda kızakla ambulansa taşındı.

AĞRI'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Hayrangöl köyünde 75 yaşındaki hasta, köylüler tarafından evinden alınıp, karlı yolda kızakla ambulansa taşındı. Sağlık personelinin hemen ilk müdahaleyi yaptığı hasta, hastaneye götürüldü.

Eleşkirt ilçesine bağlı Hayrangöl köyünde, 75 yaşındaki hastanın rahatsızlandığı bilgisini alan sağlık ekipleri, yola çıktı. Ağrı'ya 60 kilometre uzaklıkta olan köye ulaşan ekipler, kar nedeniyle eve kadar ambulansla gidemeyince köylüler de kızakla çözüm buldu. Köydeki kızağı hazırlayanlar, yaşlı hastayı alıp, ambulansa kadar taşıdı. Sağlık ekipleri, hemen ilk müdahaleyi yaptıkları hastayı ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.


75 yaşındaki hasta, karlı yolda ambulansa kızakla taşındı
75 yaşındaki hasta, karlı yolda ambulansa kızakla taşındı
75 yaşındaki hasta, karlı yolda ambulansa kızakla taşındı
75 yaşındaki hasta, karlı yolda ambulansa kızakla taşındı
75 yaşındaki hasta, karlı yolda ambulansa kızakla taşındı
75 yaşındaki hasta, karlı yolda ambulansa kızakla taşındı
75 yaşındaki hasta, karlı yolda ambulansa kızakla taşındı
75 yaşındaki hasta, karlı yolda ambulansa kızakla taşındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan DEMİR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ümit Özdağ Hulusi Akar Selçuk Özdağ Mustafa Şentop
Magazin Ozan Doğulu Serdar Ortaç Ceyda Düvenci Neslihan Atagül
Spor Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Ömer Ali Şahiner Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Ankara Hakaret Beyaz Saray Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 75 yaşındaki hasta, karlı yolda ambulansa kızakla taşındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 17:55:24. #1.15#
title