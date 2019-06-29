75 yaşındaki halterci gözünü dünya şampiyonluğuna dikti

FERİDE PELİN İNAL - Gaziantep'te yaşayan ve halterde Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra Avrupa dereceleri ve dünya üçüncülüğü bulunan 75 yaşındaki Bilal Doğan, gözünü dünya şampiyonluğuna dikti.

Haltere 20'li yaşlarda başlayan ve Gaziantep Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü'nden emekli olan öğretim görevlisi Bilal Doğan, ilerleyen yaşına rağmen sporda elde ettiği başarılarla göz dolduruyor.

Yaşına inat azim ve çalışkanlığıyla çevresindekilerinin takdirini toplayan evli ve 3 çocuk, 2 torun sahibi Doğan, Kanada'nın Montreal kentinde 16-24 Ağustos'ta düzenlenecek Dünya Masterler Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak için antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor.

Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1965 yılında başladığı halter sporunun kendisi için bir tutku olduğunu söyledi.

Çalışırken haltere devam ettiğini anlatan Doğan, "Spor yaparken öğrenciler de yetiştirdim. Şu an beni çalıştıran antrenörüm öğrencimdi. Balkan ve Avrupa Şampiyonlarında derecelerim var. Türkiye şampiyonluklarım var. 72 yaşında Azerbaycan'da 128 kiloda Avrupa şampiyonu, Almanya'da Dünya Şampiyonası'nda 69 kiloda üçüncü oldum. Şimdi de Kanada'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda birinci olmak için çalışıyorum." dedi.

Yaşıtlarının evde otururken kendisinin spor yapmasının etrafındakileri şaşırttığını ifade eden Doğan, sporun hiçbir zaman kendisine zor gelmediğini kaydetti.

"Gençler beni örnek alsın"

Ömrü yettiğince sporu bırakmayacağını dile getiren Bilal Doğan, şu ifadeleri kullandı:

"Gençliğimden beri spor yaptığım için şu anda çok zorlanmıyorum. Genci, yaşlısı herkes başarılarımı tebrik ediyor. Gençler beni örnek alsın. Sağlıklı yaşamak istiyorlarsa spora devam etsinler. Halteri bıraktığımda da spor yapmaya devam edeceğim. Her gün yataktan kalktığımda 15 dakika spor yaparım. Ayrıca sabahları 1 saat koşu ve yürüyüş yaparım. Parktaki aletlere binerim. Kanada'daki yarışma için günde 2,5 saat antrenman yapıyorum. Yorucu oluyor ama başarı elde etmek için çalışmak lazım. Gençlere tavsiyem, hangi spor dalı olursa olsun mutlaka hayatlarında spor olsun. Spor yapmayan insan sağlıklı olamaz."

"Şimdiki hedefimiz dünya birinciliği"

Antrenör Mustafa Doğan da öğrencilik yıllarında kendisine öğretmenlik yapan Bilal Doğan'ın çalışkan ve azimli olduğunu söyledi.

Bilal Doğan'ın yaşında halter yapan çok az insan olduğunu dile getiren Mustafa Doğan, "Türkiye'de böyle kaç insan vardır? 'Neden tatil yapmıyor?' diye soruyorlar ama o halterden vazgeçemiyor. Halter bağımlılık yapıyor. Öz güven gerektiren bir spor. Zaten herkes bu spora cesaret edemez. Bilal abiye Avrupa şampiyonu dedik, oldu. Dünya derecesi dedik, oldu. Şimdi ki hedefimiz dünya birinciliği." değerlendirmesinde bulundu.

Halter merkezindeki öğrencilerden İlker Kara ise Bilal Doğan'ı ilk gördüğünde şaşırdığını belirterek, "Onu gördükten sonra isteğim daha da arttı. Hedeflerimi büyüttüm. Ben de Avrupa, dünya şampiyonu olabilirim diye düşündüm. Zaten kendisi de bize taktikler veriyor." dedi.

Hasan Şahin de Bilal Doğan'ın yaşında dedesi olduğunu aktararak, "Bilal hoca bizimle antrenman yaptığında çok şaşırmıştım. Kendisi yaşında dedem bastonla zor yürüyor. Yardım almadan işlerini halledemiyor. O bizimle birlikte antrenman yapıyor. Kendisini gördükten sonra azmim arttı." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA