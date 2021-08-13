75 yaşındaki babaannenin torunları için verdiği örnek mücadele
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75 yaşındaki babaannenin torunları için verdiği örnek mücadele

75 yaşındaki babaannenin torunları için verdiği örnek mücadele
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir'de yaşayan 75 yaşındaki Şerife Saygı, yaşları 12 olan doğuştan engelli 2 torunu için her gün sokaklarda oyuncak, peçete ve benzeri ürünler satıyor.

Eskişehir'de yaşayan 75 yaşındaki Şerife Saygı, yaşları 12 olan doğuştan engelli 2 torunu için her gün sokaklarda oyuncak, peçete ve benzeri ürünler satıyor. Adeta torunları için yaşayan yaşlı kadın mücadelesi ile herkese örnek oluyor.

Eskişehir'de Emek Mahallesi Çetin Sokak'ta yaşayan Şerife Saygı, gece gündüz demeden çalışıp engelli çocuklarının yeme, içme ve diğer ihtiyaçlarını karşılıyor. Fiziksel engelli olan 12 yaşındaki Zeynep ve Yakup, zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor. Babaanne Saygı torunlarına bakmak için küçük tezgah açıp satış yapması ise vatandaşlar tarafından takdir topluyor. Sokaklarda sattığı ürünlerden kazandığı parayla evde bakıma ihtiyacı olan torunlarını hayata tutmaya çalışıyor. Sokaklarda açtığı ufak tezgah ile kazandığı parayla 2 engelli çocuğuna bakmaya çalıştığını vurgulayan Saygı, torunlarının fiziksel engeli olmasının sebebini oğlu ve gelinin de kan uyuşmazlığından dolayı kaynaklandığını belirtti.

"Hurda veya ufak ürünleri satarak torunlarıma bakıyorum"

Çocuklarının engelli ve sürekli bakıma muhtaç olması nedeniyle yaşlı olduğu için bir işte çalışamadığını bu nedenle de kağıt toplayarak ailesinin geçimini ve çocuklarının bakımını sağlamaya çalıştığını dile getiren Saygı, şunları kaydetti:

"Çocukların bütün bakımlarını ben ve annesi yapıyoruz. Sabahtan kalkıp hurda ve tezgah açıp satış yapıyorum. Yaşlıyım elimden bu kadar geliyor. Torunlarımın fiziksel engelli olmasının nedeni oğlum ve gelinimdeki kan uyuşmazlığından kaynaklanıyor. Her gün şükrediyorum çünkü bu Allah'ın imtihanıdır. Onları çok seviyorum." - ESKİŞEHİR

75 yaşındaki babaannenin torunları için verdiği örnek mücadele
75 yaşındaki babaannenin torunları için verdiği örnek mücadele

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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