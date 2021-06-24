75 yaşında okuma yazma öğrenen Ayten nine mezun olmanın sevincini yaşadı
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75 yaşında okuma yazma öğrenen Ayten nine mezun olmanın sevincini yaşadı

75 yaşında okuma yazma öğrenen Ayten nine mezun olmanın sevincini yaşadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Kadın Gelişim Merkezi'nde açılan kursa katılarak okuma yazma öğrenen kadınlar, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Kadın Gelişim Merkezi'nde açılan kursa katılarak okuma yazma öğrenen kadınlar, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Kursu başarıyla tamamlayan 75 yaşındaki Ayten Gül, yıllar sonra okuma yazma öğrenmenin sevincini yaşadığını belirterek, emeği geçen hocalarına teşekkür etti.

2019 yılında Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından verilen hibeyle kurulan Kahta Kadın Gelişim Merkezi'nde düzenlenen okuma yazma kursuna katılan 20 kadın, 4 aylık eğitimin ardından diplomalarını aldı. Düzenlenen mezuniyet töreninde okuma yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşayan kadınlar, cübbe giyip kep takarak bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kurs öğretmeni Hilal Akbulut, "Kadınlarımız burada başta okuma yazma öğreniyorlar. Daha sonra da kurumuzda aynı şekilde mesleki gelişim olarak dikiş, nakış, kuaför ve ev atölyesi gibi bölümlere gidiyorlar. Buradaki amaç kadınları topluma kazandırmak. Çünkü biz mutlu kadının mutlu aile olduğunu biliyoruz. Bunun bilincindeyiz. Kadınlarımızı bu şekilde buraya yönlendirerek mutlu olmalarını sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

Özellikle dezavantajlı kadınlara hizmet verildiğini belirten Kahta Kadın Gelişim Merkezi Müdürü Medine Şahin ise, okuma yazma öğrenen kadınların artık telefon açabildiklerini, hastaneye gidebildiğini söyledi. Müdür Şahin, "Bugün mezun olan 20 öğrencimiz 4 aylık eğitimlerinin ardından diplomalarını aldı. Onlar için mezuniyet töreni düzenlendi. 20-75 yaş arasındaki kursiyerlerimiz birinci ve ikinci kademe eğitimden sonra okuryazar olarak ilkokul mezunu oldular. Hepsi çok sevinçli. Çünkü okuma yazma öğrenen kadınlarımız artık telefon açabiliyor ve hastaneye hangi doktora gittiklerini biliyorlar. 2019 yılında Ankara'nın Japonya Büyükelçiliği hibesiyle merkezimiz açılmış olup, 4 tane atölyeden oluşmaktadır. Atölyelerimizin dışında oyun odası, konferans salonumuz ve yemekhanemiz mevcuttur. Kursiyerlerimizin bir kısmı İŞKUR bünyesiyle gelmiş olup, bunlar genel müdürlük tarafından desteklenmektedir. Kurs hocalarımız Halk Eğitim Merkezi bünyesinde geliyorlar" diye konuştu.

75 yaşında okuma yazma öğrendi

Yıllar sonra da olsa okuma yazma öğrendiği için mutlu olduğunu ifade eden 75 yaşındaki Ayten Gül 75 ise, emeği geçen tüm hocalarına teşekkür etti. - ADIYAMAN

75 yaşında okuma yazma öğrenen Ayten nine mezun olmanın sevincini yaşadı
75 yaşında okuma yazma öğrenen Ayten nine mezun olmanın sevincini yaşadı
75 yaşında okuma yazma öğrenen Ayten nine mezun olmanın sevincini yaşadı
75 yaşında okuma yazma öğrenen Ayten nine mezun olmanın sevincini yaşadı
75 yaşında okuma yazma öğrenen Ayten nine mezun olmanın sevincini yaşadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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