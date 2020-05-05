75 yaşında ilk kez doğum gününü karantina yurdunda kutladı
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75 yaşında ilk kez doğum gününü karantina yurdunda kutladı

75 yaşında ilk kez doğum gününü karantina yurdunda kutladı
05.05.2020 19:03 | Son Güncelleme: 05.05.2020 19:04

75 yaşında ilk kez doğum gününü karantina yurdunda kutladı Korona virüs tedbirleri kapsamında Almanya'dan Trabzon'a getirilerek yurtta karantinaya alınan 75 yaşında Narin Ağaoğlu hayatındaki ilk doğum günü kutlamasını karantina altında tutulduğu yurtta kutladı.

75 yaşında ilk kez doğum gününü karantina yurdunda kutladı

TRABZON - Korona virüs tedbirleri kapsamında Almanya'dan Trabzon'a getirilerek yurtta karantinaya alınan 75 yaşında Narin Ağaoğlu hayatındaki ilk doğum günü kutlamasını karantina altında tutulduğu yurtta kutladı.

22 Nisan'da Almanya'da bulunan 356 Türk vatandaşı, Korona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında THY'ye ait uçakla Trabzon'a getirildi. 356 kişiden 280'i Trabzon'daki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Fuat Sezgin Yurdu'ndaki 14 günlük karantinaya alındı. Karantina süreci devam eden vatandaşlardan 75 yaşındaki Narin Ağaoğlu'na sürpriz doğum günü yapıldı. Yurt binasının önünde görevlilerin horon gösterisiyle başlayan doğum günü kutlamasında duygu dolu anlar yaşandı. Hazırlanan pasta ile Narin Ağaoğlu'nun kapısını çalan yurt görevlileri, doğum gününü kutladı. 75 yaşında ilk kez doğum gününü kutladığını dile getiren Ağaoğlu, "75 yaşımdayım. İlk kez doğum günümü kutluyorum. Demek ki kısmetmiş. Devletimize çok teşekkür ediyorum. Bize baktılar, bizi buraya getirdiler. Allah bin kere razı olsun. Minnettarız" ifadelerini kullandı.

75 yaşında ilk kez doğum gününü karantina yurdunda kutladı

Kaynak: İHA

Manşet

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