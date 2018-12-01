75 Üreticiye Dut Fidanı Dağıtıldı

Malatya'da dut yetiştiriciliğini yayınlaştırmak amacıyla 75 üreticiye fidan dağıtımı yapıldı.

Malatya'da arz açığı bulunan dut meyvesini kendine yeter hale getirmek amacı ile hazırlanan 'Malatya İli Dut Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi' kapsamında 75 üreticiye dut fidanları dağıtıldı. Yüzde 75'inin Tarım ve Orman Müdürlüğünce karşılandığı proje kapsamında dut fidanları ile kapama bahçe kurmak isteyen üreticilerin projeden faydalandırıldığı belirtildi. Malatya genelinde 284 dekar alanda 7 bin 534 ton meyve veriminin olduğu ancak buna rağmen dut ağaçlarının tarla sınırına dikildiği için yeterince ilgi görmediği dile getirildi. Yapılan dut fidanı dağıtım töreninde konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, Malatya'da dut üretimine katkı sağlamak amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini ifade ederek, "İlimizde 3 farklı tür, beyaz, kara ve horum dutu yetişmektedir. Dut hem sofralık olarak hem de sanayide kullanılmaktadır. Son yıllarda Malatya'da açılan pekmez fabrikaları ilimizi, ülkemizin önemli üretim merkezlerinden biri hale getirmiştir" ifadelerine yer verdi.

Malatya'da yaklaşık 1,5 ton dutun yıllık işlendiğini ve büyük bir kısmının ise pekmez üretiminde kullanıldığını kaydeden Macit, "İlimizde yetiştirilen dut bu üretim miktarını karşılamadığından dolayı dut meyveleri komşu illerden getirilerek kullanılmaktadır. İl Müdürlüğü olarak bu açığı kapatmak için dut yetiştiriciliğini İlimizde pazar sorunu olmayan bir meyve olarak özellikle kayısının yetişmediği alanlarda dut yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Dut ağacı ilkbahar geç donlarından etkilenmeyen, her yıl düzenli meyve veren bir ürün olmasından dolayı kayısı yetiştiricilerimizin boş alanlarda dut yetiştirerek kayısının dona maruz kaldığı, üretici gelirinin olmadığı yıllarda çiftçilerimize gelir getirecek ve Malatya ekonomisine katkı sağlayacaktır. İlimize dışarıdan dut girişini azaltmayla çiftçilerimizin ürettiği dutlardan alım yaparak İlimizdeki bu paranın yine çiftçilerimiz vasıtasıyla İlimizde kalmasını sağlayacağız. Projenin İlimize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Proje kapsamında başvuruları alınan üreticilere toplamda 9 ilçeden 75 üreticiye Şıralık, Kurutmalık ve Karadut çeşitlerinden olmak üzere toplam 3 bin 109 adet dut fidanı dağıtımı gerçekleştirildi. - MALATYA