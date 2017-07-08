75 Ülkeye Kilit Satıyor

Yaptığı Ar-Ge çalışmaları ve yatırımlarının ardından hedef büyüten Mesan Kilit, 75'in üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştirdi.



Mesan Kilit Genel Müdürü Mustafa Mertöz, artan güvenlik tehditlerinin firmaları Ar-Ge çalışmalarına ve teknolojiyle birlikte yeni ürünler üretmeye sevk ettiğini söyledi.



2017 yılı itibari ile 75'in üstünde ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Mertöz, "İhracatımızın yüzde 50'sini sanayileşmiş Batı Avrupa ülkelerine gerçekleştiriyoruz. Aralarında Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve İspanya gibi önemli ülkeler yer alıyor. Kendi coğrafyamızdaki pazarlardaki uzun süreli başarımız devam ediyor. Ortadoğu'da özellikle Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuzey Afrika'da Mısır ve Cezayir gelişen pazarlarımız. Ayrıca Guney Asya, Kuzey Afrika, Avustralya ve Amerika Kıtası gibi bölgelere de ihracat yaptığımız için ürünlerimizi 5 kıtaya ulaştırıyoruz" dedi.



Bu yıl için 60 milyon adetlik üretim hedefi bulunan endüstriyel kilit devinin hedefi yeni yatırımlarla birlikte 2018'de bu sayıyı 75 milyon adete çıkarmak. Mertöz, markalarının Türkiye'nin en büyüğü olduğunu belirterek, "Hedefimiz Avrupa'da kendi sektöründe en büyük, dünyada ise ilk 3 firma arasında olmak. Bu vizyon doğrultusunda çalışmalarımızı yürütüyor ve çok sağlam adımlarla hedefe ilerliyoruz" dedi.



Günümüzde bilgi, iletişim ve teknolojinin iç içe geçmesiyle, elektronik ortamlarda bulunan genel ve özel bilgilerin çoğalması, bilgi güvenliğinin en üst düzeyde sağlanmasına yönelik gereksinimleri artırıyor. Bilgi güvenliğinin kişisel ve kurumsal olarak en üst seviyelere çıktığına dikkat çeken Mertöz, "Artan ihtiyaçlar doğrultusunda erişim güvenliği ve ortam parametrelerinin takibi konusundan yola çıkarak erişim kontrol, ortam izleme ve yönetim sistemleri ile birlikte çok çeşitli bir yelpazeye sahip elektronik kollu kilitlerini 2011 yılından itibaren ürün ailesi içine dahil ettik. Bu sistem sayesinde verinin depolandığı bölüme giriş yapabilmek ancak yetki verilmiş kişiler tarafından mümkün olabiliyor. Mevcut bir yönetim yazılımı sayesinde hangi lokasyonda, kimin, ne zaman giriş -çıkış yaptığı izlenebiliyor. Bu amaçla kartlı, şifreli, uzaktan kumandalı ve hatta parmak izli geçiş sistemleri kullanılıyor. Bu geçiş sistemleri ile yetkilendirilmiş kişiler elektromekanik kilidi açarak veri merkezine ulaşıyor. İki yıllık çalışmanın eseri olan bu entegre sistem sayesinde bir merkezi yazılım ve yönetim sistemi kullanarak veri merkezindeki server kabinlerinin network ortamında izlenmesi ve yönetilmesi mümkün. Bunların yanında elektronik ürünlere ek olarak çok çeşitli endüstriyel alanlarda kullanılabiliyor. Bu alandaki ihtiyacı karşılayabilecek uzaktan kumanda edilebilen, elektronik kilit çeşitleri de mevcut. Bu konuda ki yatırımlarımız ciddi bir şekilde sürüyor" dedi. - İSTANBUL