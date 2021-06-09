75 tekstil işçisi yemekten zehirlendi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yedikleri yemekten zehirlenen 75 tekstil işçisi hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yedikleri yemekten zehirlenen 75 tekstil işçisi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil firmasında özel bir yemek şirketi tarafından getirilen yemeği yiyen 75 tekstil işçisi fenalaştı. Mide bulantısı, karın ağrısı gibi şikayetleri bulunan 75 işçi, firma servis araçlarıyla Kahta Devlet Hastanesine götürüldü. Yedikleri yemekten zehirlendikleri değerlendiren işçiler, tedaviye alındı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı