75 sanıklı bahis çetesine iddianame ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak, milyonlarca dolar haksız kazanç elde eden suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma tamamlanarak, 75 kişi hakkında iddianame düzenlendi.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak, milyonlarca dolar haksız kazanç elde eden suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma tamamlanarak, 75 kişi hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede, hücre tipi örgütlendiği ve 'Slack' isimli cep telefonu uygulaması üzerinden haberleştikleri belirtilen çetenin, sadece 'jeton' isimli uygulama sayesinde bir günde 100 bin dolar para kazandığı belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yasa dışı bahis çetelerine yönelik bugüne kadar yürütülen en kapsamlı soruşturmalardan biri tamamlandı. Cumhuriyet Savcısı İrfan Nuri Akdeniz tarafından hazırlanan iddianamede, suç örgütünün İngiltere'de yaşayan firari Anıl Uzun tarafından yönetildiği ve Türkiye dışında Kıbrıs, Malta, Litvanya ve Bulgaristan'daki yasa dışı bahis oynatılmasını da organize ettiği anlatıldı. Suç örgütünün bu sayede milyonlarca dolar gelir elde ettiğine dikkat çekilerek, "Söz konusu gelirin oldukça yüksek bir meblağ olduğu, öyle ki yasa dışı bahiste kullanılan sadece 'jeton' isimli uygulamadan bir günde 100 bin doların üzerinde gelir elde edildiği tespit edildi" denildi.

ELDE EDİLEN PARA ÖZEL BİR FİRMAYA TAŞITILMIŞİddianamede, suç örgütünün hücre tipi yapılanma halinde çalıştığı ve Türkiye çapında tüm illerde sorumlularının bulunduğu belirtildi. 'Kasa Toplayıcı' (KT) adı verilen il yöneticilerine bağlı olarak çalışan ve bilgileri çete üyelerinde bulunan üçüncü kişilere ait hesaplardan paraları çeken kişilere 'ATM'ci adı verildiği anlatıldı. Örgütün toplanan paraları özel para taşıma firması olan 'Loomis' adlı firma ile İstanbul'a taşıdığı, İstanbul'da toplanan paranın ise ticari faaliyetleri olmayan 'Artuklu' ve 'Çakmakçı' alı paravan şirketler aracılığıyla aklanarak örgüt lideri Anıl Uzun'a ait olan şirketlere aktarıldığı belirtildi.HABERLEŞMEK İÇİN 'SLACK' ADLI PROGRAMI KULLANMIŞLARSuç örgütünün, 'Slack' adlı cep telefonu uygulaması üzerinden haberleştikleri belirtilerek, "Bu cep telefonu uygulamasında sohbet odası tarzında grupların bulunduğu, her grubun bir grup yöneticisi olduğu, kişilerin burada kod isimleri ile yer aldıkları, örgüt yöneticilerinin genellikle tüm gruplar ile irtibatları olduğu; ancak 'ATM'ci diye tabir edilen örgüt üyelerinin sadece kendi dahil edildikleri grup ile iletişim kurabildikleri, uygulamanın çalışması için cep telefonunun GPS özelliğinin açık olması gerektiği, bu özellik ile örgüt üyelerinin yerlerinin örgüt yöneticileri tarafından tespit edilebildiği, en az 3 örgüt üyesinin yan yana bulunduğunun tespit edilmesi halinde cep telefonuna uzaktan erişim ile cep telefonunun sıfırlandığı ve yapılan tüm yazışmaların bir daha geri gelmeyecek şekilde silindiği, 'Slack' programı yüklü cep telefonlarının örgüt üyelerine örgüt tarafından verildiği ve yalnızca 'Slack' programı üzerinden örgüt faaliyetleri için kullanıldığı tespit edildi" denildi. ÖRGÜTÜN ÇALIŞMA ŞEKLİ DETAYLI ŞEKİLDE ANLATILDIİddianamede örgütün çalışma şekli ise şu şekilde anlatıldı: "İl sorumluları, örgüt yöneticisi olup suç örgütünün faaliyet gösterdiği illerdeki örgüt liderleridir. 'Slack' programında KT (Kasa Toplayıcısı) olarak yer alırlar. Kendi altlarında yer alan ve ATM'cilerden gün sonunda toplanan paraları özel para taşıma firmaları aracılığı ile İstanbul'a nakletmektedirler. Her kasa toplayıcı, ATM'cisinin eylemlerinden bizzat sorumlu olup 'Slack' programı üzerinden kendi üstlerindeki örgüt yöneticilerine hesap vermektedir. ATM'ciler yasa dışı bahis oynayan kişilerin internet üzerinden yatırdıkları paraları QR kod ile ATM'lerden çekmekte, şayet bahis oynayan kişiye bir ödeme yapılacak ise bu ödemeyi yapmakta ve geri kalan kısmı çekerek gün sonunda sorumlu oldukları kasa toplayıcıya teslim etmektedirler. Yalnızca kendilerine verilen para toplama işi ile uğraşırlar. Örgütün kapalı hücre tipi yapılanması gereği örgüt üyeleri birbirleri ile tanışmazlar, yalnızca 'Slack' uygulamasındaki kod isimleri ile birbirlerini bilirler."ÖRGÜT YÖNETİCİLERİNİN ŞEMASIİddianamede ayrıca, suç örgütünün yapılanma şeması ve il örgüt sorumluları hakkında da bilgiler yer aldı. Örgütün tepesinde yer alan Anıl Uzun'un, aynı zamanda İngiliz vatandaşı olduğu, şüphelinin suç örgütünün dünya çapındaki yasa dışı bahis eylemlerini organize ettiği ve 'Slack' adlı program üzerinden diğer örgüt yöneticilerine talimat verdiği anlatıldı. Anıl Uzun'un kardeşi olan şüpheli Onur Uzun'un, örgütün yöneticilerinden olduğu 'Slack' programında 'Kemal' kod adıyla örgüt üyelerine talimat verdiği, örgüt liderinin ablası olan Fatma Uzun Demirtaş'ın Bursa merkezli şirketin ortaklarından olduğu ve bu şirket üzerinden işe alınacak kişileri belirlediği, Fatma Uzun Demirtaş'ın eşi şüpheli Ümit Demirtaş'ın da aynı şirketin yöneticilerinden olduğu, şüpheli Mihrican Bakar'ın şirketlerin finans müdürlüğünü yaptığı, şüpheli Hüseyin Zahmacıoğlu'nun da yine farkıl bir şirketin sahibi olduğu ve bilişim alanında sorumlu kişi olduğu anlatıldı.11 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİİddianamede, örgüt yöneticileri Anıl Uzun, Ahmet Denizcioğlu, Burhan Aslan, Emre Selim, Fatma Uzun Demirtaş, Ferdi Akdağ, Hüsamettin Genç, Hüseyin Zahmacıoğlu, Kadir Kaya, Mihrican Bakar, Mustafa Gözeler, Mustafa Burak Ayyıldız, Nevzat Kalkancı, Onur Uzun, Ramazan Çakmak, Semih Sever, Serkan Ayyıldız, Shahrooz Irı, Tuğrul Bekçi, Ümit Demirtaş ve Yakup Metin'in, '7258 Sayılı Yasaya Muhalefet' ve 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma' suçlarından 5 yıldan 11 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaları istendi. Örgüt üyesi konumundaki 54 şüphelinin ise '7258 sayılı yasaya muhalefet' ve 'suç işlemek amacıyla kurulan örgütü üye olmak' suçlarından 4 yıldan 8 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

Kaynak: DHA