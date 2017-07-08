75 Milyon Sterline Transfer Oldu!

Premier League'de önümüzdeki sezon iddialı bir kadroyla şampiyonluğu hedefleyen Manchester United, geçtiğimiz sezon Everton'da forma giyen Belçikalı golcü oyuncu Romelu Lukaku'yu kadrosuna kattı.



Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki futbolcunun transferi için Everton ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.



Açıklamada, bonservis bedeli hakkında bilgi verilmezken İngiliz basını, Manchester ekibinin bu transfer için Everton'a yaklaşık 75 milyon sterlin ödeyeceğini öne sürdü.



Geride kalan sezon Premier Lig'de oynadığı 37 maçta 25 gol kaydederek dikkatleri üzerine çeken ve son şampiyon Chelsea de dahil olmak üzere birçok önemli kulübün transfer listesine giren Romelu Lukaku, Belçika Milli Takımı'nda da 59 karşılaşmada 23 kez fileleri havalandırmayı başardı.



(Eurosport)