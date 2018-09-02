Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giriş yaptığı belirlenen 75 kaçak göçmen yakalandı.

Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van-Başkale karayolu üzerinde şüphe üzerine 31 EJ 890 ile 65 EC 053 plakalı minibüsleri durdurdu. Yapılan aramalarda yurda yasa dışı yollardan girdikleri ve batı illerine götürülmek istenilen 28 kişilik minibüslerde Afganistan ve Pakistan uyruklu 75 şahıs yakalandı. Araç sürücüleri gözaltına alınırken, 2 gün yemek yemediklerini belirten yabancı uyruklu kaçak şahıslara sıcak yemek, beraberindeki çocuklara ise süt ikram edildi. Bebekler için temizlik bezi verilirken, 75 kaçak şahıs Başkale Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek Van İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

(İHA)