75'inde keman, 77'sinde ud çalmayı öğrendi

30.01.2020 08:28 | Son Güncelleme: 30.01.2020 08:28

ANTALYA'da, emekli öğretmen Yüksel Caber (77), hayatında yeni bir sayfa açmak için 2 yıl önce gittiği kursta önce keman çalmayı öğrendi, şimdi de ud eğitimi alıyor.

Yaklaşık 29 yıl sınıf öğretmenliği yaptıktan sonra emekli olan Yüksel Caber, kendi gibi emekli subay kocası Nuran Caber (83) ile 24 yıl önce Antalya'ya yerleşti. Emeklilik sonrası birçok kursu tamamlayan Caber, hayatında eksik bir nokta olduğunu düşündü. Eşi ile Konyaaltı ilçesinde gezerken özel sanat merkezinin önünden geçen Caber, hayata yeni bir sayfa açmak için kurs merkezinin kapısını çaldı. 2 yıldır devam ettiği müzik kursunda önce keman çalmayı öğrenen Caber, şimdide ud eğitimi alıyor.

BABASININ ARZUSUNU YERİNE GETİRDİYüksel Caber, resim, nakış, yağlı boya kurslarına gittiğini belirterek, hayatındaki boşluğu bir türlü tamamlayamadığını aktardı. Bu boşluğu müzik kursuyla doldurduğunu vurgulayan Caber, "Benim eskiden gelen, müziğe ilgim vardı. Eşimle merkeze geldiğimizde bize çok ilgi gösterdiler. Cesaret geldi. Boş zamanlarımızı müzikle değerlendirmek istedik. Ruhsal, zihinsel yönden faydası olacağını düşünerek kursa kayıt yaptırdık. Keman ile iki yıl çalıştık, hocam parmaklarımın uda da uygun olduğunu söyledi. Şimdi de ud ile müzik yapıyorum. Rahmetli babam kemanı çok severdi, onu çalmamı isterdi. Kemanı öğrenerek onun arzusunu da yerine getirdim" dedi.KENDİ ÇALIYOR EŞİ SÖYLÜYORMüzikle ilgilendiği için çok mutlu olduğunu anlatan Caber, evde de çalışmalarına ara vermiyor. Bazı akşamlar kendinin çalıp eşinin söylediğini anlatan Caber, "Müziğin o kadar faydasını görüyorum ki. Her yaşta herkesin yapabileceğini gördüm, evde boş oturmaktansa herkesin kurslara gidip eğitim almasını tavsiye ediyorum. Mutlu olmayı ve yaşamayı sevdiğim için müziğe başladım. Müzik hocam bana sabır gösterdi. Yeter ki insan istesin yaşın hiç önemi yok" diye konuştu.KURS HOCASI: İLK GELDİĞİNDE TEREDDÜT ETTİM

Müzik eğitmeni Alper Tunga Burhan, 10 senedir öğretmenlik yaptığını söyledi. Bu süreçte 60 yaşlarda kursiyerleri olduğunu kaydeden Burhan, "Ama ilk kez 75 yaşını aşan bir öğrencim oldu. Yüksel Hanım ilk geldiğinde, bu yaşın müzik eğitimi için uygun olup olmadığına yönelik tereddütlerim oldu. Ancak Yüksel Hanım çok azimli çıktı. Müziği çok seviyor. İstikrarını hiç kaybetmedi ve başarılı oldu. Enstrüman öğrenmek için istikrar ve sevgi gerekiyor. Müzikte ne yaşın önemi var, ne yaygın kanı olan yeteneğe ihtiyaç var. Yeter ki kişi yapmak istesin" dedi.

Kaynak: DHA