75 gündür kapalı olan kıraathaneye ne kadar elektrik faturası geldi? İş yeri sahibini şok eden fatura tutarı ne kadar?
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75 gündür kapalı olan kıraathaneye ne kadar elektrik faturası geldi? İş yeri sahibini şok eden fatura tutarı ne kadar?

Edirne'de dükkanının 75 gündür kapalı olduğu söyleyen bir kişi, bu dönemde gelen elektrik faturası ile şok oldu. Peki, İş yeri sahibini şok eden fatura tutarı ne kadar? 75 gündür kapalı olan kıraathaneye ne kadar elektrik faturası geldi?

75 gündür kapalı olan kıraathaneye ne kadar elektrik faturası geldi? İş yeri sahibini şok eden fatura tutarı ne kadar?
26.06.2020 15:20 | Son Güncelleme: 26.06.2020 15:23

Edirne'de kıraathane işletmecisi Bedrettin Kapu'ya dükkanının 75 gündür kapalı olduğu dönemde gelen yüksek elektrik faturası ile şok oldu. Faturayı internet bankacılığıyla ödemek istediğinde ödenecek tutarı görünce büyük şok yaşadığını anlatan Kapu, mağduriyetinin giderilmesini istedi. Elektrik şirketi ise faturanın iptal edileceğini bildirdi.

75 GÜNDÜR KAPALI OLAN KIRAATHANEYE NE KADAR ELEKTRİK FATURASI GELDİ?

Edirne'de kıraathane işletmecisi Bedrettin Kapu'ya dükkanının 75 gündür kapalı olduğu dönemde 284 bin 401 lira elektrik faturası geldi. Faturayı internet bankacılığıyla ödemek istediğinde ödenecek tutarı görünce büyük şok yaşadığını anlatan Kapu, mağduriyetinin giderilmesini istedi. Elektrik şirketi ise faturanın iptal edileceğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge ile 17 Mart itibarıyla işletmelerini kapadıklarını anlatan kıraathane işletmecisi Bedrettin Kapu, internet bankacılığıyla elektrik faturasını ödemek istediği esnada ödenecek tutarı görünce büyük şok yaşadığını söyledi.

17 Mart tarihinden itibaren hiçbir şekilde kıraathanenin açılmadığına dikkat çeken Kapu, elektrik faturasını ödemek için TREPAŞ'a müracaat ettiğini ve sayacı okumak için gelen görevlinin çıkan tutarı görünce faturayı teslim etmediğini öne sürdü.

İŞ YERİ SAHİBİNİ ŞOK EDEN FATURA TUTARI NE KADAR?

Elektrik faturasını internet bankacılığıyla ödemek istediğinde ödenecek tutarı görünce büyük şok yaşadığını anlatan Kapu, mağduriyetinin giderilmesini istedi.

Trakya Elektrik Perakende Satış AŞ'den (TREPAŞ) alınan bilgiye göre ise faturanın iptal edileceği öğrenildi.

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