75 Günde Norveç'ten Kanada'ya 3500 Km Yürüyen Yavru Tilki, Rekor Kırdı

Hayvanların göç etmesine fazlasıyla alışkınız. Kuşların sıcaklıklar değiştiğinde konum değiştirmesi bunun en bilinen örneği. Son günlerde çok konuşulan bir olay ise Norveç'te meydana geldi. Türü Arktik'te (kuzey kutbu yakınlarında) yaşayan ve Norveç'in Svalbard Adaları'ndan yola çıkan yavru dişi tilki, 76 gün yolda kalarak Kanada'ya ulaştı.

76 gün boyunca günde ortalama 46,3 km yol kat eden yavru dişi tilki, deniz buzları ve buzulların da üzerinden geçti. Toplamda 3.506 km yol alan tilkinin bazı günler yavaş gidip dinlenirken bazı günler 155 km yol kat ettiği, Norveç Kutup Enstitüsü bilim insanlarının tilkiye takmış oldukları takip cihazı sayesinde gözlemlendi.

Yiyecek arayışı için Norveç'ten yola çıkan tilkinin henüz 1 yaşında dahi olmadığı kaydediliyor. Norveç Kutup Enstitüsü'nün yayınlamış olduğu raporda: "Bu şimdiye dek kayıtlara girmiş en hızlı hayvan göçü." ifadesi yer aldı. Bir önceki en hızlı hayvan göçü rekorunun Alaska'da izlenen ve günde 113 km yol giden yetişkin bir tilki olduğu da belirtildi.

Norveç Kutup Enstitüsü'nde yazar olan Eva Fuglei, yapmış olduğu açıklamada: "İlk anda gözlerimize inanamadık. Önce ölmüş olabileceğini veya oraya bir botla taşınmış olabileceğini düşündük ancak bölgede hiç gemi yoktu. Şaşkına döndük." ifadelerine yer verdi.

Deniz buzları üzerinde 21 gün boyunca herhangi bir zarar görmeden 512 km yol kat eden tilki, bilim insanlarını bile hayrete düşürdü. Ellesmere Adası'na ulaşana kadar deniz canlılarıyla beslenen yavru tilki, sonrasında ise yabani sıçanlarla yiyecek ihtiyacını karşılamış.

Norveç İklim ve Çevre Bakanı Ola Elvestuen, Norveç Kutup Enstitüsü'ne yapmış olduğu açıklamada: "Bu, deniz buzlarının Arktika'daki vahşi yaşam için ne kadar önemli olduğunun göstergelerinden. Kuzeydeki ısınma ürkütücü derecede hızlı. Yaz boyunca tüm deniz buzlarının yok olmasını engellemek için emisyonları hızlı bir şekilde azaltmalıyız." söylemlerinde bulundu.